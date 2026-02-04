Álvaro Fidalgo, principal novedad en la convocatoria de Pellegrini

Este miércoles ha sido día de estrenos para Fidalgo, ya que ha sido convocado por Pellegrini tras entrenar por vez primera a sus órdenes después de fichar en el recién cerrado mercado invernal hasta junio de 2030 procedente del América de México.
Además de Cucho Hernández, siguen ausentes por lesión Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso, el marroquí Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín.
La lista de convocados es la siguiente: Álvaro Valles, Pau López, Adrián, Ortiz, Aitor, Llorente, Bartra, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Altimira, Marc Roca, Deossa, Fidalgo, Fornals, Antony, Pablo García, Abde, Riquelme, Chimy Ávila y Bakambu.