Fútbol Internacional
04 de febrero de 2026 - 10:10

Álvaro Fidalgo, principal novedad en la convocatoria de Pellegrini

Sevilla, 4 feb (EFE).- El centrocampista Álvaro Fidalgo es la principal novedad de la lista del técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, para los cuartos de final de la Copa del Rey de España de este jueves en La Cartuja ante el Atlético de Madrid, en la que no ha entrado el punta colombiano Cucho Hernández y a la que regresan el lateral Júnior Firpo y el centrocampista excolchonero Rodrigo Riquelme.

Por EFE

Este miércoles ha sido día de estrenos para Fidalgo, ya que ha sido convocado por Pellegrini tras entrenar por vez primera a sus órdenes después de fichar en el recién cerrado mercado invernal hasta junio de 2030 procedente del América de México.

Además de Cucho Hernández, siguen ausentes por lesión Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso, el marroquí Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín.

La lista de convocados es la siguiente: Álvaro Valles, Pau López, Adrián, Ortiz, Aitor, Llorente, Bartra, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Altimira, Marc Roca, Deossa, Fidalgo, Fornals, Antony, Pablo García, Abde, Riquelme, Chimy Ávila y Bakambu.