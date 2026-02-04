Álvaro Fidalgo, principal novedad en la convocatoria de Pellegrini

Sevilla, 4 feb (EFE).- El centrocampista Álvaro Fidalgo es la principal novedad de la lista del técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, para los cuartos de final de la Copa del Rey de España de este jueves en La Cartuja ante el Atlético de Madrid, en la que no ha entrado el punta colombiano Cucho Hernández y a la que regresan el lateral Júnior Firpo y el centrocampista excolchonero Rodrigo Riquelme.