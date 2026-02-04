Cerezo: “El crecimiento de Obed Vargas ha sido imparable”

“Recibimos en la casa de todos los atléticos a Obed Vargas, un prometedor centrocampista mexicano que añade su nombre a otros compatriotas que defendieron el escudo del Atlético de Madrid con orgullo, sentimiento y pertenencia, como Luis García, Raúl Jiménez, Héctor Herrera o Javier Aguirre (no citó a Hugo Sánchez, que también militó en el club y después fichó por el Real Madrid)”, empezó Cerezo.

“Su crecimiento ha sido imparable y es el jugador con mayor proyección de la competición estadounidense, siendo elegido como el mejor jugador sub’22 de la liga estadounidense en la última temporada. Jerarquía, madurez, juventud y capacidad lo convierten en un centrocampista de gran futuro. Su indiscutible calidad y talento también lo han llevado a debutar con la selección absoluta mexicana”, valoró durante el acto.

El presidente del Atlético destacó que Vargas también “se identifica” con los “valores” del club rojiblanco, del que es declarado aficionado.

“Conocimos su historia en el Mundial de Clubes. No nos dejó indiferentes. Desde pequeño, Obed se fijó en la forma de luchar, crecer y superar dificultades de nuestro equipo”, expresó.

“Estoy seguro de que nunca olvidará aquel partido en el Mundial (el pasado 19 de junio en Seattle entre el Sounders, su anterior equipo, y el Atlético, en el que jugará ahora), ni el momento en que Griezmann, que ahora será su compañero, intercambió su camiseta”, añadió Cerezo, que ya se dirigió directamente a Obed Vargas: “Hoy cumples uno de tus sueños. Sabemos que lo defenderás con todas tus fuerzas”.

“Estamos muy ilusionados con tu llegada al Atleti y queremos que sigas creciendo como futbolista. Has podido comprobar que la exigencia es máxima y los retos son apasionantes. Confiamos en ti y esperamos que seas una de nuestras estrellas en este gran club que es el Atlético de Madrid”, añadió.