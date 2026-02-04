Coudet: No hay que buscar culpables

“Nos hizo daño esa jugada a pesar de ir ganando. No nos tranquilizamos y llegó rápido el empate”, interpretó el argentino, que incidió en que los guipuzcoanos “convirtieron las que tuvieron”.
“No hemos sufrido, teníamos el partido controlado en el que podíamos seguir haciendo daño”, consideró el entrenador.
“Siempre es difícil perder, pero pesar de hacer muchos cambios y tener gente joven el equipo se visto bien”, matizó el ‘Chacho’. “Contra un rival de mucho nivel estábamos haciendo un partidazo. No estuvimos acertados para poder liquidarlo en alguna jugada anterior”, lamentó Coudet, que remarcó que fue injusta la derrota.
A pesar de todo, puso el foco en que no pueden caerse. Hay muchas cosas buenas para repetir y tengo que hacerme el fuerte en el vestuario”, reveló el entrenador.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Preguntado por la jugada polémica en la que el árbitro obstaculiza a Ander Guevara y le impide disputar el balón previo al contraataque que finaliza en gol, confesó que no sabe si esa situación es revisable.
“Ander llegaba, fue una jugada desafortunada para el árbitro porque la jugada termina siendo un contragolpe cuando no era un contragolpe”, aclaró.