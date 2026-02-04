De Arrascaeta evita una nueva derrota del Flamengo en la Liga brasileña

El conjunto de Río de Janeiro venía de perder el título de la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y a punto estuvo hoy de sumar su cuarta derrota consecutiva en el Maracaná.

Solo un penalti del argentino Alexandro Bernabei sobre el uruguayo Guillermo Varela, y transformado por De Arrascaeta en el minuto 68, posibilitó al equipo carioca salir a flote en esta fecha del campeonato.

La mala racha de los hombres de Filipe Luís, campeón de Liga y Copa Libertadores en 2025, empezó en el Campeonato Carioca cuando cayeron en el derbi contra Fluminense (2-1).

Continuó en la primera jornada del 'Brasileirão' tras perder a domicilio contra el São Paulo (2-1) y se agravó el domingo pasado al dejar escapar el primer título de la temporada frente al Corinthians (0-2).

Este miércoles, Flamengo arrancó ante su público en modo dominador, con Lucas Paquetá, flamante fichaje rojinegro y el más caro de la historia del fútbol brasileño, en el once titular.

Delante, un Inter compacto, con defensa de cinco y dispuesto a apostar todo al contragolpe.

Y así desequilibró el encuentro, con una rápida transición conducida por el colombiano Johan Carbonero y culminada con maestría por su compatriota Rafael Santos Borré en el tiempo añadido del primer tiempo.

Filipe Luís metió dos cambios al descanso con la entrada de Bruno Henrique y Varela, este último a la postre fundamental.

En la segunda mitad, Carbonero siguió creando mucho peligro en velocidad, mientras que Paquetá desperdiciaba ocasiones.

Solo el penalti anotado por De Arrascaeta tranquilizó a una afición del Maracaná que abucheó a su equipo con el pitido final.

"Sabemos que necesitamos mejorar. Era importante ganar hoy. Sé cómo es la pasión del aficionado. Hay que bajar la cabeza, trabajar mucho y demostrarlo en el campo", reconoció el internacional uruguayo en declaraciones a TV Globo al término del partido.

En la próxima jornada, Flamengo e Internacional intentarán sumar su primer triunfo en esta edición de la Liga frente a Vitória y Palmeiras, respectivamente.