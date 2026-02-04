04 de febrero de 2026 - 18:45
Denis Undav dirige el pase del Stuttgart a semifinales
Redacción deportes, 4 feb (EFE).- Un gol de Denis Undav en el inicio del segundo tiempo, otro de Chris Fuhrich al borde del minuto 90 y otro más de Atakan Karazor en los instantes finales clasificaron este miércoles al Stuttgart para las semifinales de la Copa de Alemania, al imponerse por 0-3 en su visita al Holstein Kiel, de la Bundesliga 2.
Undav, atacante internacional alemán, marcó su decimoquinto gol de la temporada entre todas las competiciones a lo largo ya de 27 choques.
El Stuttgart se suma al Leverkusen entre los equipos ya clasificados para las semifinales de la Copa de Alemania, a la espera de la resolución de las dos eliminatorias de la próxima semana entre el Bayern Munich y el Leipzig y entre el Hertha Berlín y el Friburgo.