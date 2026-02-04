Denis Undav dirige el pase del Stuttgart a semifinales

Redacción deportes, 4 feb (EFE).- Un gol de Denis Undav en el inicio del segundo tiempo, otro de Chris Fuhrich al borde del minuto 90 y otro más de Atakan Karazor en los instantes finales clasificaron este miércoles al Stuttgart para las semifinales de la Copa de Alemania, al imponerse por 0-3 en su visita al Holstein Kiel, de la Bundesliga 2.