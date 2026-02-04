Edmílson y Pável Pardo anuncian el partido de leyendas México-Brasil en el Azteca

"En nombre de todos los jugadores de Brasil, venir a México siempre es una ilusión. Es un orgullo se parte de un proyecto tan ambicioso para todos los jugadores que han vestido la camiseta de la selección brasileña", afirmó el sudamericano exjugador del Barcelona.

Además de Edmílson y Pardo, las leyendas que dijeron estarán en este encuentro son Ronaldinho y Marcelo por la verdeamarela y Rafael Márquez y Andrés Guardado por la selección mexicana.

"Tener un partido de leyendas ante un rival tan prestigioso y con el que hemos tenido partidos increíbles es sensacional. México y Brasil son dos pueblos apasionados del fútbol, que se juega en las calles de cada ciudad y es un placer llevarlo a este estadio tan histórico que por tercera vez va a ser sede de un Mundial", apuntó Pardo.

Pável vaticinó que el local ganará este partido por 4-3, mismo marcador con el que México se impuso a Brasil en la final de la Copa Confederaciones que se jugó en el Estadio Azteca en 1999; Edmílson, quien intercambio una camiseta de la selección de su país con Pardo, prefirió no dar ningún pronóstico.

"Este partido es para recordar que los jugadores de hoy serán las leyendas del mañana. Queremos que los jugadores históricos que han construido al Brasil pentacampeón sean recordados en la cancha", subrayó Edmílson, exjugador de equipos como São Paulo, Olympique de Lyon, Villarreal, Zaragoza, entre otros.

Pável Pardo destacó que para veteranos como ellos, esta es una oportunidad de repetir glorias del pasado y qué mejor que hacerlo en la previa del Mundial 2026 y en un recinto como el Azteca.

"A mí me tocó vivir historias grandes con México y con el América, pero lo más importante es poder llevar el escudo de tu país otra vez. La experiencia de estar previo al Mundial será una gran remembranza inigualable. A mí me tocó jugar al lado y contra muchas de estas leyendas", concluyó Pardo.