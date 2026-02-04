El antídoto contra los córners del Arsenal

Malo Gusto, Liam Delap y Jorrel Hato salen corriendo del área, lo que obliga al Arsenal a reaccionar. Eberechi Eze, Gabriel Martinelli y Martín Zubimendi salen a perseguirlos y la táctica que ha dado tantos goles al Arsenal en las últimas temporadas sufre un revés.

En el último año y medio, es decir, desde el comienzo de la temporada 2024-2025, el Arsenal ha marcado 53 goles a balón parado, trece más que cualquier otro equipo de la Premier League.

Su forma de interpretar el fútbol ha causado controversia, por los que les acusan de practicar un juego aburrido y que basa su éxito en el balón parado, pero también ha creado elogios, porque el Arsenal opta a todos los títulos. Son líderes en la Premier con seis puntos de ventaja respecto al Manchester City, han ganado todos los partidos en la Champions Leauge, son finalistas de la Copa de la Liga y están en la cuarta ronda de la FA Cup. Parece cuestión de tiempo que este equipo vuelva a levantar un título por primera vez desde 2020 y el balón parado y, especialmente, los saques de esquina han jugado un papel fundamental.

Y Liam Rosenior, técnico del Chelsea, puede haber encontrado el antídoto para ello. Otros equipos, como el Mónaco y el Aston Villa ya lo han intentado, dejando varios jugadores descolgados y no permitiendo al Arsenal, dirigido por el estratega Nicolás Jover, meter a diez futbolistas en el área pequeña, pero el Chelsea fue un paso más allá.

La clave en la pizarra de los 'Blues' fue el factor sorpresa. Madueke ya estaba iniciando la carrera para golpear la pelota cuando los Delap, Malo Gusto y Hato salieron corriendo hacia arriba. Esta fue la maniobra de despiste que echó por tierra el córner del Arsenal.

Aún quedan aspectos por perfeccionar, pero puede que la liga por fin haya encontrado una manera de contrarrestar una técnico que a los 'Gunners' les ha valido en los últimos años y que en los próximos meses puede derivar en su primera Premier League en más de dos décadas y en quizás la tan ansiada Premier League.

¿Quién será el siguiente equipo en intentar el antídoto de Rosenior? EFE