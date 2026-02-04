04 de febrero de 2026 - 15:55
El brasileño Deivd de Souza refuerza la portería del Family Cash Alzira
Alzira (Valencia, España), 4 feb (EFE).- El Family Cash Alzira, de la Primera División española, ha fichado al portero brasileño Deivd de Souza después de que la contratación del guardameta uruguayo Mathi Fernández se paralizara tras sufrir una lesión grave durante la Copa América, según informó el club este miércoles.
De Souza, de 36 años, refuerza la portería del conjunto alcireño y llega procedente del Riga Futsal de Letonia, que se medirá al Illes Balears Palma Futsal en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
El portero internacional brasileño tiene experiencia tanto en Europa como en Sudamérica y cuenta en su haber con una Copa de Brasil con el Corinthians y una Copa de Portugal con el Braga.