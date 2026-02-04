El brasileño Deivd de Souza refuerza la portería del Family Cash Alzira

De Souza, de 36 años, refuerza la portería del conjunto alcireño y llega procedente del Riga Futsal de Letonia, que se medirá al Illes Balears Palma Futsal en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El portero internacional brasileño tiene experiencia tanto en Europa como en Sudamérica y cuenta en su haber con una Copa de Brasil con el Corinthians y una Copa de Portugal con el Braga.