El brasileño Thiago Kosloski es el nuevo entrenador de la selección peruana sub-20

La FPF destacó en un comunicado que el entrenador, de 44 años, cuenta con una trayectoria importante a nivel de clubes y selecciones nacionales.

Por ejemplo, Kosloski ha trabajado en la selección absoluta y en la selección sub-20 de Brasil y, en su palmarés registra títulos como los Sudamericanos sub-20 de 2023 y 2025.

Asimismo, pasó por las filas de los clubes brasileños Gremio, Fluminense, Corinthians, Botafogo, Coritiba, Chapecoense, Vitoria, Vasco da Gama, Atlético Pernambucano, Thunder (Australia), Astana-1964 y Bayterek (Kazajistán).

En el 2025 ganó la Recopa Gaúcha con Gremio, fue subcampeón carioca con Fluminense, y en el 2022 se coronó campeón del campeonato paranaense sub-20 con Coritiba.

Este jueves, cuando Menezes fue presentado en una rueda de prensa como nuevo entrenador de la selección nacional, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, anunció que el trabajo del brasileño también comprenderá a la selección sub-20 de Perú, a la que asesorará, ya que su conducción será asumida por su asistente técnico, Kosloski.

Menezes afirmó en su presentación que tiene el compromiso de que la selección peruana "vuelva a ser protagonista" en el fútbol sudamericano.

"Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes en términos de resultados, pero estamos aquí porque sabemos que podemos hacer algo para retomar ese camino, para que Perú pueda volver a ser protagonista", enfatizó Meneses en sus primeras declaraciones como técnico para dirigir a la Bicolor en el ciclo de las eliminatorias para el Mundial de 2030.