El Fenerbahçe oficializa el fichaje de N’Golo Kanté, con mediación presidencial

El fichaje estuvo a punto de colapsar debido a un error administrativo del Al-Ittihad. Según había explicado el club de Estambul previamente, el conjunto saudí no cargó correctamente la información del traspaso en el sistema de la FIFA antes del cierre del periodo de pases. Sin embargo, la situación dio un giro diplomático tras la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

Ante el éxito de las gestiones, el presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, emitió un mensaje de reconocimiento: “En mi nombre y en el del club, deseo expresar mi gratitud a nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, por su apoyo inquebrantable, que permitió la buena conclusión de este proceso, el cual contribuirá al desarrollo de Fenerbahçe y del fútbol turco”.

La prensa turca reveló que Kanté, de 34 años, desempeñó un papel activo en su salida al negarse a entrenar el pasado martes, ejerciendo presión sobre la directiva saudí para forzar su traspaso. Finalmente, tras obtener el visto bueno de la FIFA, se espera que el mediocentro recuperador aterrice en Estambul esta misma noche.

Con 65 convocatorias en su haber, el objetivo de Kanté con este retorno al fútbol europeo es claro: recuperar protagonismo y asegurar un lugar en la lista de Didier Deschamps para el Mundial de Norteamérica 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

