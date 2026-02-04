El francés Maupay llega al Sevilla "emocionado" por unirse a "una estructura fantástica"

Maupay, que fue presentado en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, se cree "capaz de ayudar a darle la vuelta a la situación deportiva" de su equipo, que el lunes en Mallorca cometió "errores que costaron el partido, pero el entrenador -el argentino Matías Almeyda- está encima de los jugadores para ir mejorando" y él, en el plano personal, está "contento por volver a jugar".

El director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, quien fue el que estuvo junto al francés en su presentación, lo definió como "un jugador muy conocido por su trayectoria en Francia e Inglaterra" al que quiso "traer en verano, pero no se dio" y que ahora "llega en un momento bonito para ayudar. La afición del Sevilla va a tener pasión con él, igual que su hija lo quiere con pasión", dijo.

El jugador, de origen argentino, confirmó que "hubo algún contacto en verano, pero no terminó de concretarse el fichaje", pese a lo cual "sabía que en enero quería venir para ayudar y ser parte de la historia de este club". "El Sevilla ha tenido muchísimos éxitos, así que es una responsabilidad y un desafío estar aquí", añadió.

Maupay alabó a Matías Almeyda, del que subrayó que es un técnico "apasionado, con una gran visión del fútbol que sabe perfectamente lo que quiere que haga cada jugador", y en cuyo equipo "todo el mundo debe correr y ayudar a los compañeros. A veces es fácil culpar a los entrenadores de las derrotas pero los responsables del rendimiento son los jugadores".

El jugador de Versalles cree que "lo más importante en una situación complicada", como la que vive el Sevilla, "es intentar centrarse en uno mismo, sin permitir que las habladurías entren en el vestuario porque eso puede afectar", e insistió en que "nadie quiere estar en esta situación pero no vale de nada hablar, hay que rendir en el campo".

Neal Maupay confesó que ha "hablado" con un compañero en el Olympique de Marsella, el centrocampista centroafricano Geoffrey Kondogbia, "porque jugó aquí cuando era joven", quien le "dijo que tenía que venir porque el club era muy grande, la ciudad era increíble y los aficionados, alucinantes. Es una suerte estar aquí".