En Inglaterra critican la gestión de Tuchel con Bellingham

Bellingham, futbolista del Real Madrid, se perdió la convocatoria de Inglaterra del pasado septiembre por una lesión en el hombro y no fue elegido para los partidos de octubre por decisión del técnico germano, que, sin embargo, si le incluyó en noviembre y jugó un total de 100 minutos contra Serbia y Albania, en los últimos clasificatorios de Inglaterra para el Mundial.

Tuchel admitió que la decisión de dejar a Bellingham, uno de sus mejores futbolistas, fue para probar a otros jugadores que podrían tener oportunidades en el Mundial.

Sin embargo, con el inglés lesionado para las próximas semanas con un problema en los isquiotibiales, la prensa británica entiende como un error el haber prescindido de Bellingham cuando estaba disponible.

En una columna en el prestigioso diario británico "The Times", el periodista Martin Samuel explica que, en el mejor de los casos, Bellingham estará listo para volver a jugar a principios de marzo, y que Tuchel anunciará la lista para los amistosos contra Japón y Uruguay el 20 de marzo.

"Cuando esto ocurra, Bellingham apenas habrá jugado con el Real Madrid. La última vez que esto ocurrió Tuchel le dejó fuera", dijo Samuel en referencia a la lista de octubre de la que Bellingham no formó parte por haberse recuperado de la lesión de hombre recientemente.

"Muchos creyeron que el entrenador mostró fuerza, una minoría pensó que fue temerario, pero quizás esto sirve para recordar que los seleccionadores no tienen que jugar a juegos mentales. Las oportunidades para crear lazos en el grupo son muy raros y preciados. El tiempo que se utilizó para jugar con el futbolista y probar tu argumento ahora es tiempo perdido. No seleccionarle, retrasar su vuelta, fue un alarde. Tuchel quizás tenga que romper ahora su regla de no forzar la vuelta de un futbolista porque no lo hizo la última vez. O también puede que lo vuelva a dejar fuera", señaló.

"A los críticos de Bellingham no les importara. Aquellos que creen que no debería jugar por mirar a alguien de una determinada manera, o porque no habla con la prensa o porque su padres es brusco. Tuchel puede pensar que Morgan Rogers es un mejor '10' y que Elliot Anderson es un mejor '6', y si Bellingham solo va a ser un suplente, su presencia en la próxima lista no es de importancia nacional", puso de relieve.

Según Samuel, aún existen dudas en la selección de quién debería jugar en el centro del campo, con opciones como Cole Palmer, Bellingham o Phil Foden, al mismo tiempo que Inglaterra no tiene tantos partidos ya por jugar.

"¿Ha tenido Tuchel mala suerte? La verdad es que no. Si esta Inglaterra se ha construido sobre la unidad, ¿por qué los jugadores lesionado no han sido convocados como parte del grupo mientras continuaban su recuperación? Bellingham y Palmer podrían haber estado involucrados en todas las actividades menos los partidos, podrían haber sabido cuál es su papel, conocer los pensamientos del entrenador, conectar con los compañeros y sentirse parte de la plantilla".