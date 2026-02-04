Golazo de tijera de Robert Morales en la Concachampions

Para Pumas, la noche inaugural derivó en pesadilla a pesar de que se avanzaron en el marcador con un espectacular gol de tijera del paraguayo Robert Morales en el minuto 11, al estilo del máximo ídolo de los felinos, Hugo Sánchez.

En la segunda mitad, sin embargo, la escuadra mexicana se derritió en defensa hasta encajar cuatro goles en menos de 20 minutos en el estadio Snapdragon de San Diego (California).

Pumas buscará una milagrosa remontada en el juego de vuelta del 10 de febrero frente a su afición.

Marabel anota para Sarmiento

El ofensivo paraguayo Junior Marabel convirtió el martes su primer gol para Sarmiento de Junín, en la derrota 2-1 ante Independiente Rivadavia por la 3ª fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Lepra mendocina, que alistó a los paraguayos Iván Villalba y José Florentín (Alex Arce está lesionado), anotó por medio de Fabrizio Sartori (21’) y Alejo Osella (52’) para liderar el Grupo B con 9 puntos, por delante de Tigre y River (7).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Marabel (69’) descontó para Sarmiento, que suma tres puntos en sus tres presentaciones en el torneo.