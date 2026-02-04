Gustavo Albarracín (Alavés) cambia la cesión al Huesca por el Istra croata

El joven futbolista de 19 años jugará en Pula a las órdenes de Oriol Riera hasta final de temporada.
Albarracín se incorporó al club vitoriano el pasado verano con un acuerdo de cuatro temporadas y fue cedido al Huesca, de la Segunda división del fútbol español, pero no ha tenido el protagonismo suficiente en el conjunto oscense.
Por este motivo, el equipo vasco decidió cambiar la situación del jugador, que ya está enrolado en las filas del NK Istra, propiedad del Alavés y que es tercero en la competición croata.