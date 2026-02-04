Kante definitivamente al Fenerbahce tras desbloquearse la operación

El martes, una serie de problemas con los documentos impidió que se culminara con éxito la operación. En principio todo estaba acordado entre las distintas partes, con lo que el centrocampista galo reforzaría la medular del club estambulí y el atacante marroquí, delantero exsevillista, el conjunto saudí tras la marcha al Al Hilal del también francés Karim Benzema, pero esos problemas detuvieron en seco la operación.

Finalmente pudo ser desbloqueada la situación, de manera que ambos clubes recibieron el beneplácito de la FIFA y el Fenerbahce ha podido anunciar la llegada del internacional galo, que deja el Al Ittihad, al igual que la otra gran estrella del equipo, su compatriota Karim Benzema, que ha fichado por el Al Hilal, en tanto que incorpora a En Nesyri.

Kante había militado con anterioridad en el Boulogne, el Caen, el Leicester City y el Chelsea. En su palmarés tiene el título mundial en Rusia 2018, así como dos Premier, una Copa inglesa, la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y dos títulos en Arabia Saudí.