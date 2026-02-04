La victoria del rey de Copas ante el Albacete en 5 claves

Estas son las cinco claves de una nueva victoria en su competición fetiche:

El Barcelona ha ganado 45 de las 50 eliminatorias de Copa del Rey que ha disputado desde la campaña 2010-2011. Un 90% de fiabilidad en los últimos tres lustros que le ha llevado a levantar el trofeo en 7 de las últimas 15 ediciones.

Desde que cayera ante el Atlético Gramanet (1-0) -entonces en Segunda B- en su debut en la Copa del Rey 2004-2005, el Barça ha superado las 29 eliminatorias que ha disputado ante equipos de inferior categoría en el torneo del KO.

El '10' azulgrana encadenó en el Carlos Belmonte su cuarto partido marcando, un hito que no había logrado hasta ahora en su carrera profesional. Y es que, además de contra el Albacete, el extremo del Barcelona ha visto puerta ante el Elche y el Oviedo en LaLiga, y el Copenhague en la Liga de Campeones.

El gran momento de Frenkie de Jong, que ha tomado las riendas del centro del campo del Barça sobre todo desde la última lesión de Pedri, quedó refrendado ante el Alba.

El neerlandés asistió a Lamine Yamal en el 0-1 y ya suma siete pases de gol esta temporada, igualando su máximo en esta estadística como azulgrana y que hasta ayer databa del curso 2020-21.

Desde que se estrenara el 18 de enero de 2024, ante Unionistas de Salamanca (1-3), Pau Cubarsí, que en el Carlos Belmonte salió en la segunda parte sustituyendo a Cancelo, ha disputado todos los encuentros del KO que ha disputado su equipo.

Athletic Club, Barbastro, Betis, Valencia, Atlético de Madrid (2), Real Madrid, Deportivo Guadalajara, Racing de Santander y Albacete han seguido al equipo salmantino como rivales del central catalán en su trayectoria copera.