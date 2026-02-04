Rodrigo Mendoza: “Simeone me va a venir bien, nos entendemos bien”

“Todos conocemos la exigencia de Simeone, sabemos cómo es y creo que me va venir bien. Nos entendemos bien. Al final, tengo claro lo que quiere el club y el Cholo de mí. Simplemente, estar muy agradecido a él, a todo el ‘staff’ y a todos los compañeros que me han recibido como si estuviera en casa”, repasó durante su acto de presentación en el estadio Metropolitano, de Madrid.

“Me han recibido todos muy bien, sobre todo los capitanes. Koke ha sido el primero en recibirme y aconsejarme un poco, sobre todo, y los veteranos se han portado muy bien conmigo. Toda la plantilla, todo el ‘staff’ y el míster, tanto Koke como Griezmann, Pablo Barrios, me han recibido como si estuviera en casa y estoy muy agradecido”, abundó el exfutbolista del Elche.

Mendoza admitió que “es un momento muy especial” para él, “para toda la familia y para toda la gente” que le “ha acompañado siempre”.

“Es un paso muy importante en mi carrera, un momento muy ilusionante, con un reto por delante que en mi cabeza sólo cabe hacer las cosas bien estando en un gran club como es el Atlético de Madrid y conseguir grandes cosas, que de eso es lo que merece esta afición y este club”, explicó en el Metropolitano.

“El Atlético me parece un club gigante, la verdad. Cuando me he enfrentado a él varias veces en mi carrera, tanto esta temporada como el año pasado en la Copa del Rey, siempre es un sufrimiento enfrentar a un equipo como el Atlético de Madrid, con los futbolistas que tiene y el club en sí que es tan grande. Siempre ha sido un reto difícil. Ahora estoy aquí y es un reto muy bonito para mí”, avanzó, al tiempo que agradeció al presidente, Enrique Cerezo, y al club "por la confianza depositada" en él.

Su fichaje se aceleró en el último día del mercado. Fue inscrito en LaLiga a tres minutos del cierre del plazo. “Fue un día muy frenético, la verdad. Yo sabía cómo estaba la situación días antes y el último día fue todo muy rápido, pero fue un día muy ilusionante, muy feliz, cuando vine aquí a Madrid las últimas horas. Fue un momento muy bonito, muy especial y muy ilusionante”, recordó.

Mendoza reconoció que hubo más ofertas, pero tuvo "claro" su fichaje por el Atlético de Madrid y no pensó en "otra opción".

Pedri González, internacional español del Barcelona, ha expresado que Rodrigo Mendoza tiene cualidades similares a él. “Al final, está bien que un jugador como Pedri diga esas cosas de mí, pero yo soy yo. Soy Rodrigo Mendoza. Tengo que hacer mi propio camino”, afirmó.