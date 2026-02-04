Simeone: “Aquí estamos todos en una línea; buscamos lo mejor para el Atleti”

Ese proceso de refuerzos ha sido una tensa espera para el técnico, sobre todo cuando no llegaba ningún fichaje por parte del departamento dirigido por Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino, hasta las últimas horas.

Entonces, el Atlético completó sus tres incorporaciones invernales: Ademola Lookman, Rodrigo Menzoza y Obed Vargas.

Este miércoles, durante el entrenamiento, Simeone y Alemany se fundieron en un abrazo. La rueda de prensa posterior del entrenador argentino rebajó el ruido y zanjó cualquier polémica del mercado, enfocados todos en un objetivo común.

“Es normal que, cuando está el mercado, siempre hay sensación de distintos pensamientos y distintas formas de ver y ustedes están siempre al tanto para generar cualquier polémica que se pueda percibir, pero la realidad es que aquí estamos todos a una línea, que es buscar lo mejor para el Atlético de Madrid, y cada uno desde el lugar que tenemos buscamos lo mejor para el Atlético de Madrid. No hay otra versión más importante que esta que estoy diciendo. Todos queremos lo mejor”, proclamó el técnico.

Su plantilla cuenta con 23 jugadores para el segundo tramo del curso. “Somos los que somos y vamos para adelante con toda la energía que vamos a tener, porque creo en la plantilla que tengo, tenemos un equipo que está jugando bien, que necesitamos mejorar claramente en varias cosas, pero yo estoy contento con la plantilla”, expuso.

“La valoración es que llegan tres jugadores importantes, los vamos a necesitar y trabajaremos en conjunto para terminar la temporada de la mejor manera”, repasó el entrenador argentino, que ya pondrá de inicio a Lookman en la primera oportunidad para hacerlo, este jueves contra el Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey.

“Enseguida se incorporó con los chicos y enseguida se nota su fortaleza física, su velocidad, su cambio de juego y su potencia en los tramos finales del campo. Esperemos que nos pueda ayudar de la manera que él cree y nosotros esperamos. Y se junten sociedades importantes para el bien del equipo, que de eso se tratar el juntar buenos jugadores”, valoró Simeone, que también dispone de Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.

Ambos centrocampistas tienen 20 años y necesitarán una adaptación rápida al equipo rojiblanco, sin apenas tiempo para ello.

“Es trabajo para el entrenador. Son chicos que, cada uno desde su lugar, vienen evolucionando. Está claro que para venir al Atlético de Madrid tienen las condiciones, esperamos poder ayudarlos para que sean mejores y que todo ese proceso sea el menor tiempo posible, porque está claro que los vamos a necesitar. Estamos contentos, cada uno con sus diferentes características, pese a ser internos, y los dos nos van a ayudar seguro”, apuntó.

Este jueves espera el Betis, en un partido decisivo en los cuartos de final de la Copa del Rey de España.

“Uno imagina en la previa, en el análisis y en la charla con los futbolistas, una idea y después vos puedes pensar en quitarles la pelota y ellos no dejan que se la quites o piensas en atacar de contragolpe y se cierran atrás… Tenemos que estar preparados para los distintos planes que puedan aparecer, porque el partido va a ser duro, difícil, contra un equipo que juega bien al fútbol”, advirtió.

El Atlético ganó allí por 0-2 en su último precedente en LaLiga. “Yo creo que fue un buen partido aquel. Ya vemos cómo juega el Betis y no imaginamos otro escenario que el que conocemos, así que tendremos que estar fuertes e intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, declaró.

Simeone recupera a Antoine Griezmann, que apunta a la suplencia, después de tres encuentros de baja. "Ya sabemos todos lo que es Antoine para nosotros, no hace falta seguir hablando de todo lo que es. Lo necesitamos, ya sea 20, 60 o 90 minutos, lo que el equipo pida. Y está bien, se recuperó, lo necesitamos y ojalá que este miércoles, si le toca empezar o si le toca salir un rato, lo haga de la mejor manera”, dijo.