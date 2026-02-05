Fútbol Internacional
05 de febrero de 2026 - 20:01

El Atalanta despacha a la Juventus en la Copa Italia

BÉRGAMO (Italia), 02/05/2026.- Kamaldeen Sulemana del Atalanta marca el gol 2-0 durante el partido de fútbol de cuartos de final de la Copa de Italia entre el Atalanta BC y la Juventus FC, en Bérgamo (Italia), 05 de febrero de 2026. (Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA
El Atalanta atropelló este jueves del Juventus Turín (3-0) para acceder a las semifinales de la edición número 79 de la Copa Italia y vengar aquella final de 2024 en la que la ‘Vecchia Signora’ acabó levantando el trofeo copero.

Dos años después de aquella dolorosa final, la ‘Dea’ se tomó su venganza. No se habían vuelto a enfrentar en Copa Italia y los de Raffaele Palladino tenían la espina clavada desde entonces. Se la quitaron a lo grande. Con una goleada a la ‘Juve’ de Luciano Spalletti, que solo había perdido dos veces desde la llegada del nuevo técnico, allá por noviembre de 2025.

* Atalanta de Bérgamo 3-Juventus de Turín 0. Goles: 27’ Gianluca Scamacca, de penal, 77’ Kamaldeen Sulemana y 85’ Mario Pašalic (A).

* El Inter de Milán sacó el primer boleto a semifinales tras vencer el miércoles por 2-1 al Torino, con goles de los franceses Ange Bonny y Andy Diouf.

* La ronda de cuartos de final se completará la próxima semana.

Martes 10 de febrero: 16:45 Napoli - Como.

Miércoles 11 de febrero: 16:45 Bolonia - Lazio.

* Semifinales. Atlanta enfrentará en la próxima instancia al ganador del duelo entre Bologna y Lazio. Por su parte, Inter espera al vencedor de Napoli-Como. EFE.