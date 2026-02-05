El Atalanta despacha a la Juventus en la Copa Italia

Dos años después de aquella dolorosa final, la ‘Dea’ se tomó su venganza. No se habían vuelto a enfrentar en Copa Italia y los de Raffaele Palladino tenían la espina clavada desde entonces. Se la quitaron a lo grande. Con una goleada a la ‘Juve’ de Luciano Spalletti, que solo había perdido dos veces desde la llegada del nuevo técnico, allá por noviembre de 2025.

* Atalanta de Bérgamo 3-Juventus de Turín 0. Goles: 27’ Gianluca Scamacca, de penal, 77’ Kamaldeen Sulemana y 85’ Mario Pašalic (A).

* El Inter de Milán sacó el primer boleto a semifinales tras vencer el miércoles por 2-1 al Torino, con goles de los franceses Ange Bonny y Andy Diouf.

* La ronda de cuartos de final se completará la próxima semana.

Martes 10 de febrero: 16:45 Napoli - Como.

Miércoles 11 de febrero: 16:45 Bolonia - Lazio.

* Semifinales. Atlanta enfrentará en la próxima instancia al ganador del duelo entre Bologna y Lazio. Por su parte, Inter espera al vencedor de Napoli-Como. EFE.