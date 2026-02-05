El Celta, al asalto de la quinta plaza ante un Osasuna al alza

Ese bache del conjunto de Claudio Giráldez, incapaz de puntuar ante una Real Sociedad con diez jugadores en Anoeta y que viene de igualar sin goles ante el Getafe, contrasta con el gran momento de forma del equipo navarro, con una sola derrota en las últimas seis jornadas.

Los celestes, eso sí, encadenan cuatro victorias en su estadio, tres en Liga (Athletic, Valencia y Rayo) y una decisiva en la Liga Europea (Lille). A eso se une que el técnico italiano de Osasuna, Alessio Lisci, no podrá contar con dos de sus pilares en el centro del campo: Lucas Torró cumplirá ciclo de tarjetas amarillas y Jon Moncayola no viaja a Vigo por un proceso respiratorio.

Giráldez tampoco podrá alinear con el extremo Álvaro Núñez, uno de sus tres refuerzos invernales. El exfutbolista del Elche sigue sin recuperarse de la pubalgia que ya le impidió disputar los últimos encuentros con su anterior equipo.

El técnico celeste ha citado por primera vez al internacional uruguayo Matías Vecino, pero parece difícil que el mediocentro entre en el once por el buen rendimiento que están ofreciendo Ilaix Moriba y Miguel Román.

Osasuna, que está a siete puntos del Celta, tratará de mantener su buena racha y consolidarse en una zona media de la tabla cada vez más comprimida en un campeonato marcado por la igualdad.

Los de Alessio Lisci afrontan la cita liberados tras haberse quitado recientemente el peso de no haber ganado a domicilio esta temporada, logro que llegó hace dos semanas con el triunfo en Vallecas. Ese resultado ha reforzado la confianza de Osasuna.

Lisci ha reconocido que el equipo atraviesa una buena racha desde hace “un par de meses”, pero ha lanzado un aviso: “Parece que estamos muy arriba, pero no, porque no estamos tan lejos del descenso”.

Y es que 2026 ha arrancado de manera positiva para el conjunto navarro. Más allá de la derrota en Girona, Osasuna ha sabido competir y sumar en el resto de compromisos, con victorias ante Oviedo y Rayo Vallecano y empates frente a Athletic Club y Villarreal. Una dinámica que respalda el trabajo del técnico italiano, cada vez más cerca de plasmar en el césped la idea de equipo que tiene en mente.

Uno de los puntos críticos que ha abordado el técnico es el balón parado. Aunque el equipo ha marcado en los últimos tres partidos, también ha encajado goles por esta vía. Lisci ha sido contundente al respecto: “El campo nos está marcando que estamos mal, no hay otra palabra”. Ha explicado que están trabajando para “solventar ese problema”.

Para este encuentro, Osasuna no podrá contar con Jon Moncayola, baja por un cuadro respiratorio, ni con Lucas Torró, sancionado por acumulación de amonestaciones. Iker Muñoz apunta a regresar al once inicial, mientras que la ausencia de Moncayola podría ser cubierta por Rubén García, que retrasaría su posición.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira; Fer López, Jutglà y Borja Iglesias.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Rubén García, Iker Muñoz, Aimar; Víctor Muñoz, Budimir y Moro.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité Andaluz)