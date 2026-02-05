Gourlay se muestra “muy satisfecho” con el mercado: “Hemos traído competitividad”

El Valencia ha incorporado en esta ventana invernal al delantero Umar Sadiq, al central Unai Núñez y al centrocampista Guido Rodríguez.

“Estamos muy satisfechos con el mercado. Sadiq ya ha disputado minutos y Guido enfermó en el último partido, pero anoche ya saltó en la segunda parte. Lo mismo para Unai. Todo es un proceso de integración y de ir dando ritmo. Formarán parte muy importante de este club en el futuro”, dijo este miércoles en rueda de prensa.

Gourlay explicó que habían establecido una serie de objetivos en diciembre con la nueva estructura de la dirección deportiva con el propósito de fichar un ‘9’, un ‘6’ y un central, pero diversos problemas físicos les hicieron cambiar de planes.

“Fichamos a Sadiq, pero luego mantuvimos conversaciones en cuanto a un ‘6’ y al central izquierdo, que luego cambió a ser derecho por la lesión de Diakhaby. Los otros dos jugadores que seguíamos eran Guido y Unai y los fichamos. Van a reforzar al equipo”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Gourlay apuntó que ya están trabajando en el mercado de verano y anunció el fichaje del central neerlandés Justin de Haas, a la par que agregó que tienen a otro jugador “casi fichado”.

“En el mundo del fútbol no hay varita mágica que lo solucione todo y necesitamos seguir trabajando. Hemos hecho numerosos cambios, el año pasado completamos un total de 23 transacciones en dos meses y todo forma parte del proceso. Requiere tiempo. No es fácil, puede ser complicado, conlleva tiempo, pero la transición está en marcha”, explicó.

“Llevamos dos ventanas de fichajes, veo cada día los cambios en el seno del club, pero necesitamos más tiempo, por eso hablé de cuatro ventanas. No os voy a decir que hemos conseguido ya la instantánea que queremos. Cuando hablé de volver a Europa pedí cuatro ventanas de fichajes”, agregó.

Mientras, sobre la operación de Guido Rodríguez, que ha firmado hasta el final de temporada, explicó que es una situación complicada: “Tuvimos que actuar de manera muy rápida. La parte positiva es que queríamos al jugador y Guido quería venir al Valencia, también tenía el interés de otros clubes y sentíamos que no teníamos el tiempo para negociar un contrato más amplio”.

“La clave era poder ficharlo y, una vez que estuviera aquí, ya hablar de un contrato más largo. Sabemos que quiere quedarse, nuestro cometido era traerlo. Había mucha presión y teníamos que actuar de manera muy rápida. Esperamos que se pueda quedar mucho más tiempo”, dijo sobre el argentino.

Asimismo, Gourlay reconoció que está en conversaciones con los agentes de Stole Dimitrievski y Thierry Rendall, que acaban contrato este verano. “No puedo entrar en detalles pero siempre analizamos los contratos que tenemos”, añadió.

El dirigente también habló de otros nombres propios como el de André Almeida o Javi Guerra, dos jugadores renovados que han perdido protagonismo. Sobre ambos, dijo que “atesoran un enorme talento", pero recordó que "es el entrenador el que elige el once". "No se trata del rendimiento puntual en un partido, sino en todos los entrenamientos y partidos”, apuntó.

El director de fútbol también fue preguntado sobre si va a ser necesario vender jugadores y afirmó que el Valencia no necesita ventas en el mercado de verano. Por último, dijo que la situación del club también le duele a él.

“No es la situación en la que quisiéramos estar, necesitamos positividad y estar unidos. Es el camino. Espero que podamos empezar a mejorar ya con el partido del domingo (ante el Real Madrid)”, finalizó.