James Milner, cerca de batir el récord de más partidos en la Premier League

“Va a estar en la convocatoria”, confirmó Fabian Huerzeler, técnico del Brighton. “ Para mí, James Milner es un ejemplo a seguir. Es un gran hombre con el que trabajar. Seguir jugando en la Premier League a esta edad, jugar al nivel que juega y entrenar al nivel que entrena... Si le ves en los entrenamientos te das cuenta de lo increíble que es, así que estoy encantado de trabajar con él”.

Durante su carrera que comenzó en 2002, Milner ha pasado por el Leeds United, el Swindon Town, el Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton. Esta temporada ha disputado 309 minutos (14 partidos, 2 de titular, 1 gol y 1 asistencia).

* Milner ya ocupa el selecto grupo de ser uno de los cinco jugadores de campo en la historia en haber jugado más allá de los 40 años, junto a Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Gordon Strachan y Kevin Phillips.

* En la lista de futbolistas con más partidos, Barry, que pasó por Aston Villa, Manchester City, Everton y West Bromwich Albion, es el primero con 653 encuentros, seguido por Milner, con 652, Giggs, con 632, y Frank Lampard, con 609.

* Milner podrá batir el récord el próximo 11 de febrero contra el Aston Villa. Fuente: EFE