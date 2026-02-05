Julio Enciso lleva al Estrasburgo a cuartos de la Copa de Francia

El cuadro de Gary O’Neil fue superior en el estadio de la Meinau al combinado monegasco que no contó ni con el español Ansu Fati ni con Kassoum Ouattara, con distintas lesiones musculares.

El Mónaco no prolongó la aparente mejoría del pasado domingo cuando rompió una racha de cinco partidos sin perder en la Ligue 1 al vencer al Stade Rennes y a los siete minutos se encontró con el marcador en contra, cuando una buena jugada del belga Diego Moreira acabó con un pase del argentino Joaquín Panichelli que asistió, de cabeza al marfileño Martial Godo que de la misma manera adelantó a los locales.

En la segunda parte apareció Julio Enciso. Hizo el segundo en el minuto 55 a pase del argentino Valentín Barco y, aunque acortó distancias Mika Biereth tres minutos después, sentenció el choque en el 62, cuando hizo el tercero del Estrasburgo que ya rubricó la victoria del plantel de O’Neil.

* Julio Enciso suma 8 goles en 20 partidos con la casaca del Racing de Estrasburgo: 5 tantos en Copa de Francia (en 3 partidos), 1 en la Ligue 1 (en 13 juegos) y 2 en la UEFA Conference League (en 4 partidos).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Estrasburgo se une así en cuartos de final al Reims, el Marsella, el Toulouse, el Niza, el Lyon, el Lorient y el Lens que lograron su objetivo el martes y miércoles. EFE