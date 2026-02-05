Los uruguayos Cristian Olivera y 'Puma' Rodríguez ayudan a sumar a Bahía y a Vasco da Gama

Olivera salvó el empate para el Bahía en el minuto 78 frente al Fluminense, que se había adelantado con una jugada de billar que culminó John Kennedy en la primera mitad.

El atacante uruguayo empezó en el banquillo y solo saltó al césped del Arena Fonte Nova de Salvador en el minuto 62, cuando sustituyó a Erick Pulga.

Poco después, empujó al fondo de la red un centro raso del argentino Mateo Sanabria, aprovechando una mala salida del portero del 'Flu'.

En Río de Janeiro, Vasco da Gama y Chapecoense también empataron a uno en el estadio São Januário.

El 'Puma' Rodríguez marcó primero para el conjunto carioca en el minuto 55.

El exlateral derecho de Racing Club y Nacional remató solo y de primeras un servicio del extremo colombiano Andrés Gómez.

Pero cuando el Vasco ya saboreaba los tres puntos, Jean Carlos devolvió la igualdad al marcador en el minuto 91.

Después de dos jornadas, Chapecoense, Fluminense y Bahía están empatados en la clasificación con cuatro puntos cada uno, mientras que Vasco da Gama, dirigido por el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, suma apenas uno.

A falta del resto de partidos, solo el Red Bull Bragantino ha ganado sus dos compromisos.