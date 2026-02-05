Paraguayo Hugo Cuenca llega al Burgos con la ambición de lograr grandes objetivos

El mediapunta paraguayo ha reconocido que ha dado este paso para encontrar "continuidad y crecer como futbolista", con la ambición de hacerse un sitio en el equipo.

El Burgos CF ha presentado este mediodía a Cuenca en el Palco VIP Norte de El Plantío, en un acto en el que también ha intervenido el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, que le ha deseado suerte en esta nueva etapa y ha destacado “su juventud, energía y predisposición para ayudar al club en todo lo que haga falta”.

Cuenca ha explicado que ha tomado la decisión de recalar en Burgos porque “el club tiene un proyecto muy ambicioso” y porque necesitaba minutos tras su etapa en el Genoa, donde “no estaba teniendo continuidad” y en ese sentido, ha señalado que cree que en el Burgos CF puede encontrarlos y demostrar su valía.

El futbolista se ha definido como “un mediapunta zurdo, técnico, al que le gusta encarar en el uno contra uno” y ha insistido en que su prioridad ha sido ayudar al equipo.

“He venido aquí para aportar en lo que necesite el club. Si tengo que ayudar al filial, lo haré encantado, aunque estoy deseando debutar con el primer equipo en El Plantío”, ha afirmado.

Cuenca también ha relatado que ya ha tenido su primer contacto con la Ciudad Deportiva y con sus nuevos compañeros, destacando que le “han acogido muy bien desde el primer momento”, algo por lo que se ha mostrado “muy agradecido a toda la gente del club”.

En el plano físico, el nuevo jugador del Burgos CF ha asegurado que ha llegado preparado para competir y “en buen estado de forma" aunque ha tenido pocos minutos, ha entrenado cada día "al cien por cien y estoy preparado”, ha señalado.

Por último, Cuenca ha reconocido que uno de sus grandes objetivos personales ha sido “llegar al Mundial”, aunque ha dejado claro que ese camino pasa primero por rendir en Burgos.

“Para eso tengo que demostrar aquí que puedo ayudar al equipo en los entrenamientos y en los partidos. Quiero demostrar que estoy capacitado”, ha concluido.