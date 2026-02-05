Romero echa el cerrojo

A Romero le han bastado 180 minutos para demostrar que es el fichaje que necesitaba el Getafe para apuntalar el centro de la defensa, una demarcación en la que ha tenido muchísimos problemas esta temporada. En ocasiones, por sanciones y lesiones, Bordalás tuvo que jugar sin centrales, con laterales como Juan Iglesias y Diego Rico al frente de las operaciones. Ocurrió hace no mucho, contra la Real Sociedad, en la decimonovena jornada con el técnico del Getafe decepcionado por la falta de efectivos.

Sin embargo, la cesión de Romero hasta final de temporada ha desatado cierto optimismo dentro del mal momento deportivo en el que vive el Getafe, que acumula ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria y acaricia los puestos de descenso. En tan solo 180 minutos, se ha ganado la confianza de Bordalás, que hasta el pasado fin de semana, cuando empató 0-0 en el Coliseum ante el Celta, sumaba diez encuentros oficiales seguidos sin dejar la portería a cero.

Precisamente, la solidez defensiva es una de las señas de identidad del Getafe. Necesita recuperar esa fortaleza para abandonar la zona baja de la tabla. Y Romero parece el hombre que Bordalás necesitaba. Se estrenó hace dos jornadas ante el Girona (1-1) y repitió en el once de su nuevo entrenador frente al Celta (0-0). En ambos duelos demostró una seguridad y una jerarquía inesperada para un jugador que apenas tres semanas en el club del sur de Madrid.

Contra el Celta, Romero sacó la pelota con criterio, se aventuró a subir hacia arriba con peligro, se mostró poderoso en el juego aéreo, dio órdenes sin ningún reparo y, en definitiva, enseñó una personalidad de esas que gustan a Bordalás, que ha ganado a un jugador que se ha hecho con un hueco en el once pese a que ha recuperado centrales incluido otro fichaje para la misma posición: el uruguayo Sebastián Boselli.

Romero no solo compite con Boselli, también con Djené Dakonam, Domingos Duarte y en breve con Abdel Abqar, que estará disponible en un plazo corto de tiempo después de superar una lesión muscular. Últimamente, Bordalás juega con tres centrales, pero si apuesta por una dupla de zagueros, Romero tiene muchas papeletas para ser uno de los elegidos y más cuando muestra una seriedad intachable hasta en sus declaraciones.

"Terminamos con sabor amargo. Queríamos los tres puntos en casa. Lo positivo es que sumamos un punto y que la portería se ha quedado a cero. Queríamos la victoria a toda costa. Todo son finales", declaró tras empatar frente al Celta.

La próxima jornada, Romero y el Getafe se enfrentarán a un reto importantísimo en Vitoria. Jugarán contra el Alavés, un rival directo por el descenso. Y, si no hay sorpresas, el argentino será uno de los fijos de su entrenador. En dos partidos con Bordalás, ha jugado más minutos que en toda la temporada en el Club Brujas (180 minutos por 164). Si no hay sorpresas, el central argentino engrosará sus números en un duelo clave en el que intentará demostrar que se ha convertido en la nueva muralla del Getafe.