Tebas: "China, a medio plazo, tiene que estar entre las 10 mejores selecciones del mundo"

Louzán, por su parte, al ser cuestionado por las fortalezas del fútbol español exportables a China, puso de relieve la gran labor de las "las 19 federaciones territoriales en España, que cuentan con una base sólida".

"El fútbol formativo en España tiene una gran estructura. España tiene una cultura con grandes embajadores -Barcelona, Real Madrid-, un clima adecuado, instalaciones públicas óptimas y cuenta con una importante capacidad organizativa, ahora estamos con el Mundial 2030. Nuestras puertas siempre estarán abiertas a China", subrayó Louzán, quien recordó la presencia ya de varios patrocinadores chinos en la selección española.

Louzán ponderó además el sistema arbitral español. "Tenemos tecnología, innovación arbitral, nos piden árbitros por todo el mundo a pesar de las críticas que tenemos a veces en España. En ese vector estamos también en vanguardia".

Javier Tebas dijo que "en el ADN de LaLiga está exportar nuestro conocimiento, llevamos ya 17 años en China, conocemos bien el fútbol, si nos piden ayuda, asesoramiento, somos sinceros, les decimos dónde se equivocan, donde pueden mejorar a medio plazo, no firmamos papeles por firmar". España y China acordaron un memorando diplomático de intenciones y de colaboración entre ambos países en materia de fútbol.

"Me siento orgulloso de la confianza que depositan en mí, me siento orgulloso de ser embajador del fútbol chino. Si China quiere tener una gran selección y ser competitivos tienen que tener una liga muy competitiva, eso no sale solo, pero con una población grande y paciencia lo conseguirán. En un informe que hemos entregado a China les hemos dicho que su fútbol formativo necesita más competitividad. Los nuestros, en España compiten en competiciones donde los 90 minutos son a fuego. Los filiales compiten en competiciones profesionales, con gente experta. En el fútbol formativo chino hay entrenadores españoles. Antonio Puche, seleccionador sub `21, ha conseguido un subcampeonato de Asia, conocen hacia donde va el fútbol chino", ,argumentó Tebas.

El presidente de la Liga puso en el debate las infraestructuras. "Han construido 160.000 campos en China, el fútbol es una asignatura que se da en los colegios, y con esas bases tienen que conseguir una gran liga profesional y una gran selección".

A nivel audiovisual, añadió Tebas, "quieren trasladar automatización, nuestros modelos de transmisión, mejorar su calidad, nuestro trabajo en China incluye la vuelta a CCTV5 que es una gran ventana de exposición, cada semana van dos partidos de nuestra Liga en directo, de la mano de las autoridades chinas. Tanto la visita del presidente Pedro Sánchez como la del Rey a China nos permitieron aprovechar y seguir nuestro trabajo al más alto nivel, pronto nos desplazaremos otra vez y seguiremos con nuestros objetivos".

Durante el Foro España China celebrado en el Casino de Madrid, Louzán apuntó que "Rafael Tebas lleva más de 12 años trabajando bien, España está en un momento excepcional, es número uno en el ránking FIFA fútbol masculino y femenino. Y detrás de ésto hay mucho trabajo. Este memorando de entendimiento fortalece nuestra relación con China. 70.000 entrenadores tiene España, uno de ellos Antonio Puche triunfando allí. Esperemos jugar pronto con China, por cierto".

Louzán insistió en la capacidad de formar una estructura profesional para mejorar la competitividad y que China pueda crecer y alcanzar sus objetivos deportivos.

"El otro día estuvimos con Arabia Saudí. Al igual que China, un país en crecimiento, y trabajamos en la estructura de competitividad. Las 19 federaciones territoriales en España, tienen una base sólida. El fútbol formativo en España tiene una gran estructura. España tiene una cultura con grandes embajadores -Barcelona, Real Madrid-, un clima adecuado, instalaciones públicas óptimas y cuenta con una importante capacidad organizativa, ahora estamos con el Mundial 2030. Nuestras puertas siempre estarán abiertas a China", dijo Louzán, quien puso en valor los beneficios de los derechos audiovisuales de los clubes. "Sin ellos, no tendríamos un sistema avanzado arbitral, si no fuera por este impulso".

Por su parte, Song Kai, presidente de la Federación China de fútbol, agradeció a LaLiga y la Federación la recomendación del "señor Antonio Puche como entrenador", que recientemente ha logrado con el equipo sub '23 ser segundo en la Copa de Asia.

"A la gente de China le encanta el Madrid y el Barcelona. Desde el Gobierno de China, para mejorar nuestro fútbol, hemos lanzado medidas y normativa. Hemos conseguido mejorar en el fútbol base, la construcción de infraestructuras, especialmente en estadios y campos de entrenamiento, hay más parques, campos de fútbol. El fúbol base necesita paciencia, ya tenemos resultados, pero aún nos falta tiempo. Contamos con dificultades, pero junto a la presidenta Li Kemin, nuestra SuperLiga china tiene cada vez más audiencia, estamos intentando mejorar la gobernanza. El desarrollo debe ser más sano, más regulación para controlar el sector", dijo Song Kai.

El presidente de la Federación China ponderó el trabajo de formación del FC Barcelona, su metodología, con la aplicación de su modelo 4-3-3 como estilo, más técnico. "Nuestros técnicos chinos están colaborando en La Masía, ayer mismo jugamos en su ciudad deportiva y vimos que necesitamos jugar mucho mejor".

Li Kemin, presidenta de la Liga de Fútbol China, afirmó que "Javier Tebas nos está ayudando mucho, implantando una serie de normas que nos hacen crecer. Queremos aprender del fútbol profesional español. China tiene que revitalizar su fútbol, partiendo de los niños, viendo la experiencia de los países más avanzados, fomentar el fútbol en los colegios y elevar el nivel competitivo. En la Copa de Asia sub '23 hemos sido subcampeones, pero aún tenemos que aprender de los modelos de gobernanza más avanzados".

La diplomacia blanda. El panel en el X Foro España-China sobre el tema “diplomacia deportiva, un puente entre sociedades”, destacó la necesidad de mejorar la formación del talento joven y el desarrollo de medidas que fortalezcan los niveles de gestión y gobernanza en los clubes chinos.