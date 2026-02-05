Un once nuevo sin dos intocables

La columna vertebral del Real Madrid de Arbeloa está claramente definida desde que debutó siendo eliminado de la Copa del Rey con un equipo de circunstancias. Desde ese momento, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Bellingham, Vinícius y Mbappé lo jugaron todo, escucharon a su técnico calificarlos como líderes y con la misma rotundidad, que siempre estarán en el campo porque son "los mejores del mundo" y tienen la capacidad de resolver un partido en cualquier momento.

Esa apuesta clara, encuentra su primer problema que encarar tras cinco partidos consecutivos sin descanso. Bellingham, el jugador que más recorrido realizaba en cada encuentro, sufrió una rotura muscular que le aparta un mes de los terrenos de juego. Vinícius, también ante el Rayo Vallecano, recibió una amarilla que le obliga a cumplir sanción y le aparta de la visita a un estadio, Mestalla, que le dejó uno de los peores recuerdos de su carrera en el pasado.

A la espera de poder recuperar efectivos en una defensa que por segunda temporada consecutiva ha sido el foco de las lesiones, Arbeloa está cuidando al máximo a Raúl Asencio. El canterano lleva forzando varios partidos jugando lesionado con un problema de tibia. No puede parar ante la falta de efectivos y tuvo que ser sustituido en el descano ante el Rayo por los fuertes dolores que le impedían seguir.

La semana sin partido del Real Madrid está sirviendo a Asencio para descansar, con un plan distinto de trabajo al de sus compañeros. Mientras, Arbeloa mide el tono físico de Antonio Rüdiger, con un plan de trabajo individual tras superar la dolencia de rodilla que se agravó en la Supercopa de España al jugar las semifinales con molestias.

Si el alemán da buenas sensaciones en los dos entrenamientos que tiene el Real Madrid antes de jugar en Mestalla, regresará directo al equipo titular. El damnificado, siempre que el reposo ayude a la mejoría de Asencio, sería Dean Huijsen, cuyo nivel ha ido mermando en los momentos de dificultad.

Las mismas opciones de cambio se presentan en el lateral derecho, con la posibilidad de Arbeloa gracias a la vuelta de Trent y Dani Carvajal, de liberar al uruguayo Fede Valverde al disponer del sitio que deja libre Bellingham. Su regreso al centro del campo le presenta una doble opción. Puede situarlo cerca de Tchouaméni o en banda derecha en lugar de Franco Mastantuono, cuya baja aportación genera dudas para su continuidad como titular.

Arbeloa, que acabó el último partido juntando a todos sus delanteros en el terreno de juego para lograr una victoria agónica en el minuto 100, estrenará ataque. Por primera vez desde su salto al primer equipo no dispondrá de un jugador al que dio galones desde su llegada, el brasileño Vinícius.

Su ausencia deja un abanico de opciones. La natural es el regreso de Rodrygo a la titularidad. No juega de inicio desde el 11 de enero, en el último partido de Xabi Alonso a los mandos, en la final de la Supecopa de España ante el Barcelona.

Aunque también tiene la opción Arbeloa de desplazar a Mbappé a su lugar natural, la banda izquierda y apostar por Gonzalo García como delantero centro. Esta opción, con menos opciones, mantendría a Rodrygo en banda derecha si Mastantuono deja su sitio en el once.

El argentino también podría aparecer liberado de la demarcación en la que no se le ve cómodo y jugar por dentro, a espaldas del delantero como mediapunta si el técnico modifica su sistema. Brahim Díaz, que fue el elegido cuando Jude cayó lesionado, sería la tercera vía para Arbeloa que realizará pruebas el viernes y el sábado para tomar la decisión final de un nuevo once sin dos de sus intocables para Mestalla.

Desde el 7 de diciembre, cuando el Real Madrid cayó ante el Celta en el estadio Santiago Bernabéu en un partido que prácticamente sentenció a Xabi Alonso, ha enlazado seis jornadas con triunfos que le ha situado a un punto del liderato del Barcelona. En Valencia, con un rival con mayor desgaste tras jugar en Copa del Rey el miércoles, buscará su séptima victorias liguera consecutiva.