Uruguayo Laquintana: "Es una buena decisión venir al Huesca"

"Tengo ganas de demostrar que puedo ayudar al equipo ahora aquí y que puedo hacer cosas importantes, y pelearé por ganarme un puesto en la selección de Uruguay para el próximo mundial", ha añadido el jugador, última incorporación al club oscense del mercado invernal.

Laquintana, que empezará a entrenar este viernes, se ha definido como un jugador "rápido" que puede jugar por las bandas y "ayudar al grupo", que le ha recibido "muy bien".

Ha añadido que está bien físicamente, que está entrenando desde el 2 de enero y que ha participado en partidos amistosos y está "listo" para jugar.

Por su parte, el director deportivo del Huesca, Ángel Martín González, ha apuntado en relación con el mercado de fichajes invernal que el balance lo podrán hacer "un poco más adelante" cuando vean el resultado de los jugadores y si consiguen salir de la situación en la que están. "Eso dirá si el mercado ha sido bueno o malo, pero esperamos acertar", ha añadido

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fichar jugadores de la máxima categoría es un bagaje importante, según González, porque darán más competitividad a la hora de conseguir un puesto y tranquilidad a la hora de jugar.

"La gente que ha venido tiene un currículum importante y nos tienen que hacer mejorar", ha concluido.