1-0. El Leganés acaba con la racha del Granada y suma su tercer triunfo seguido como local

"Tenemos que ser valientes, no hay otra manera, no podemos especular", señaló en la previa el entrenador del conjunto madrileño, Igor Oca, que no dudó en dibujar un once para adueñarse de la posesión del esférico.

Algo que le garantizaba la presencia en el doble pivote de Gonzalo Melero en detrimento del guineano Seydouba Cissé, que dota de un perfil más físico al conjunto 'pepinero', y, sobre todo, de la línea de tres que conformaron en los tres cuartos Juan Cruz, Óscar Plano y Dani Rodriguez.

Una apuesta que no tardó en dar resultados al Leganés que en los primeros siete minutos de juego ya había puesto a prueba al guardameta del Granada Luca Zidane con dos lanzamientos lejanos de Óscar Plano.

Aunque sería a la tercera cuando el equipo blanquiazul encontró premio al cabecear a los ocho minutos Gonzalo Melero a las redes (1-0) una falta lateral botada por Dani Rodríguez, uno de los dos refuerzos invernales del club madrileño.

Un resultado que obligó a dar un paso adelante a un Granada, que tras unos minutos iniciales en los que se vio claramente superado por su rival, que pareció dotar de un punto más de intensidad a la presión.

Circunstancia que generó alguna que otra duda en la zaga local que a punto estuvo de complicarse la vida en un mal despeje del portero Juan Soriano que no pudo aprovechar Jorge Pascual, una de las dos novedades que presentó Pacheta en el once.

Un Jorge Pascual, segundo máximo goleador del conjunto nazarí con cinco dianas, que estuvo cerca de igualar a los veintidós minutos la contienda con un remate de cabeza tras un saque de esquina que despejó con muchísimos apuros el cancerbero local.

Pero si a balón parado llegó la mejor ocasión del Granada, la estrategia a punto estuvo de condenar definitivamente a los andaluces a los veintinueve minutos en una falta botada por Dani Rodríguez que acabó, tras un primer remate de Dani García, en la botas de Marvel que estrelló el balón en el poste.

Ocasiones que reflejaron el dominio de un Leganés que se diluyó en el arranque de la segunda mitad con el paso adelante dado por el Granada con la entrada al terreno de juego de Alex Sola, el uruguayo Gonzalo Petit y Baba Diocou.

De hecho, el equipo andaluz rondó de nuevo el gol del empate a los cincuenta minutos en un cabezazo de Diocou tras un larguísimo saque de banda de José Arnáiz que Loic Williams prolongó al segundo palo.

Un reacción que no fue a más, ya que si el Granada mejoró notablemente sus prestaciones con relación a la primera mitad, apena logró generar, pese al asedio final, ocasiones claras de gol, más allá de un errático remate de Diocou, que había quedado invalidado por fuera de juego.

Pero ni así dejó de intentarlo el Granada que encerró en los minutos finales a un Leganés que sobrevivió a la incesante lluvia de balones colgados al área con el que el conjunto nazarí trató de evitar una derrota, que puso fin a la racha de dos victorias consecutivas con la que los de Pacheta llegaron a Butarque.

Un estadio que los de Igor Oca parecen empeñados en convertir en ese recién iniciado 2026 en un auténtico fortín como atestiguan la tras victorias consecutivas logradas por el equipo 'pepinero' ante su afición, una cifra que no se lograba desde hace dos temporadas cuando el Leganés acabó subiendo a Primera.

1 - Leganés: Soriano; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Franquesa; Diawara, Melero (Cissé, m.77); Juan Cruz (Duk, m.71), Oscar Plano (Ignasi Miquel, m.84), Dani Rodríguez (Roberto López, m.77) y Diego García (Alex Millán, m.71)

0 - Granada: Luca Zidane; Oscar (Bouldini, m.80), Manu Lama, Loic Williams, Hormigo (Sergio Rodelas, m.65); Alemañ, Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz (Diocou, m.46); Pablo Sáenz (Petit, m.46), Jorge Pascual (Alex Sola, m.46) y Arnáiz

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité Murciano). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador del Granada Sergio Ruiz (m.86) en el banquillo.

Además mostró tarjeta amarilla a Ignasi Miquel por el Leganés; y a Arnáiz y Bouldini por el Granada.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid) ante 8.796 espectadores.