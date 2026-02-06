Arteta: "Merino va a estar fuera varios meses y hay que apoyarlo"

"Es un gran golpe. Mikel ofrece algo diferente en el equipo, pero va a estar fuera durante meses por lo que tenemos que apoyarlo. Hay que asegurarse de que siga conectado porque puede otorgar mucho valor a todos", explicó el técnico español en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sunderland.

Merino se lesionó la pasada semana en la derrota frente al Manchester United y no estuvo disponible ni en el duelo continental ante el Kairat Almaty ni en la victoria liguera de este sábado contra el Leeds United.

En un comunicado oficial, el Arsenal informó de que el futbolista vasco pasará por el quirófano y estará fuera de los terrenos de juego durante un "periodo extenso", con el objetivo de que pueda regresar antes del final de la temporada.

Arteta, que volvió a lamentar la baja del centrocampista, se deshizo en elogios al hablar sobre el guardameta David Raya, que solo ha recibido 17 goles en 24 jornadas.

"David ha sido muy importante desde que se unió al equipo. Esta temporada está a un nivel superior siendo muy estable, consistente. Es un jugador clave para nosotros", remarcó.

Los 'Gunners' reciben este sábado al Sunderland con el objetivo de conseguir los tres puntos para seguir líderes y mantener, como mínimo, la ventaja de seis puntos sobre el Manchester City.