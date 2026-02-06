Athletic-Real Sociedad, miércoles 11 (20.00 GMT); At. Madrid-Barça, jueves 12 (20.00 GMT)

Según los horarios confirmados este viernes por la Federación Española de Fútbol (RFEF), el partido de vuelta entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará el martes 3 de marzo, a las 21.00 horas (20.00 GMT), y el de vuelta entre la Real Sociedad y el Athletic Club será el miércoles 4, también a las 21.00 horas (20.00 GMT).

El vencedor de cada eliminatoria alcanzará la gran final, que se disputará en el Estadio de la Cartuja, de Sevilla, el fin de semana del 18 y 19 de abril para decidir quién inscribe su nombre en el palmarés después del Barcelona, campeón de la Copa del Rey 2025.