Fútbol Internacional
06 de febrero de 2026 - 13:45

Athletic-Real Sociedad, miércoles 11 (20.00 GMT); At. Madrid-Barça, jueves 12 (20.00 GMT)

Madrid, 6 feb (EFE).- Athletic Club y Real Sociedad abrirán las semifinales de la Copa del Rey de fútbol de España el miércoles 11 a las 21.00 horas (20.00 GMT), un día antes del enfrentamiento Atlético de Madrid-Barcelona, el jueves 12, también a las 21.00 horas (20.00 GMT).

Por EFE

Según los horarios confirmados este viernes por la Federación Española de Fútbol (RFEF), el partido de vuelta entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará el martes 3 de marzo, a las 21.00 horas (20.00 GMT), y el de vuelta entre la Real Sociedad y el Athletic Club será el miércoles 4, también a las 21.00 horas (20.00 GMT).

El vencedor de cada eliminatoria alcanzará la gran final, que se disputará en el Estadio de la Cartuja, de Sevilla, el fin de semana del 18 y 19 de abril para decidir quién inscribe su nombre en el palmarés después del Barcelona, campeón de la Copa del Rey 2025.