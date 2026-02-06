El Firpo e Inter FA se pelean el liderato de la Liga de El Salvador

Los Pamperos del Firpo son primeros con 11 puntos y mejor cuota goleadora, mientras que el Inter FA es segundo con los mismos puntos, pero menos aporte goleador.

El Firpo recibirá en su casa al Fuerte San Francisco, que es undécimo con 3 enteros, y el Inter FA visitará al Isidro Metapán, quinto con 8 unidades.

La segunda plaza es del FAS con 9 puntos y recibirá al Zacatecoluca, último con un entero y principal candidato al descenso.

Los Emplumados del Águila son cuartos con 9 unidades y tendrán un duro encuentro con el Municipal Limeño, séptimo con 6 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Cacahuatique, octavo con 5 puntos, se medirá con el Platense, décimo con 4 unidades; y el Alianza jugará con el Hércules, estos clubes tienen 7 y 5 puntos en la sexta y novena posición, respectivamente.

La tabla del goleo individual la encabezan los salvadoreños Emerson Mauricio y Steven Guerra con 4 tantos cada uno.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos en los primeros 8 puestos avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.