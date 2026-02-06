El peruano Peña, denunciado por violación en Argentina, se va a la segunda división turca

Peña, de 30 años, rescindió el contrato de tres años que tenía con Alianza Lima, con el que iba a jugar esta temporada en la Copa Libertadores, para firmar por el Sakaryaspor, que pelea por no descender y caer a la tercera categoría del fútbol turco.

Junto a los defensas Carlos Zambrano y Miguel Trauco, Peña fue denunciado por una joven argentina en Buenos Aires por violación sexual, presuntamente ocurrida el 18 de enero en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, donde el equipo peruano estaba alojado para disputar la Serie Río de La Plata, uno de los principales torneos de pretemporada de Sudamérica.

Tras conocerse los hechos, Alianza Lima, que dirige el técnico argentino Pablo Guede, los separó del primer equipo y Peña fue el primero de los tres jugadores en emitir un comunicado para rechazar las acusaciones y negar que haya participado en los hechos denunciados.

La denunciante acudió desde Buenos Aires a iniciativa de una amiga suya a hospedarse en el mismo hotel donde se concentraba Alianza Lima en la capital uruguaya, tras una invitación hecha por Zambrano, de acuerdo a Ignacio De Franco, abogado de la querellante.

Agregó que última hora del domingo 18 de enero, las mujeres ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas del equipo peruano, dos de los cuales, supuestamente el ecuatoriano Erick Castillo y el peruano Pedro Aquino, se retiraron inmediatamente.

Según el relato, las mujeres compraron bebidas por pedido de los jugadores y tras consumir una cantidad moderada de alcohol por insistencia de los futbolistas, la denunciante perdió el conocimiento, y lo recuperó cuando estaba siendo asaltada sexualmente por uno de ellos.

Según De Franco, la Fiscalía argentina envió el pasado viernes un requerimiento al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 para que la causa sea remitida a Uruguay, jurisdicción en la que tuvieron lugar los hechos.

El Juzgado deberá, en los próximos días, decidir si el traspaso se hará a través del convenio de colaboración internacional en materia de derecho penal o por vía consular, opción que podría demorar la causa. En paralelo, La Fiscalía argentina solicitó a la Justicia Uruguaya acceso a las cámaras del hotel.