El peruano Trauco sigue a Peña y deja Alianza Lima tras denuncia de violación en Argentina

Junto al centrocampista Sergio Peña y al defensa Carlos Zambrano, Trauco se encontraba al margen de Alianza Lima desde que trascendió la denuncia contra estos tres futbolistas por parte de una joven argentina, que acusó a ellos tres de una violación sexual presuntamente ocurrida el 18 de enero en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo.

"Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", confirmó este viernes en un comunicado Alianza Lima.

Horas antes se había hecho oficial el fichaje de Peña por el Sakaryaspor, un equipo de la segunda división de Turquía, que lucha por no descender a la tercera categoría del fútbol turco.

Tanto Turquía como Indonesia, si es que finalmente Trauco recala en algún club de esa nacionalidad, son países que no cuentan con tratados bilaterales de extradición con Perú, Argentina o Uruguay, en caso de que finalmente estos jugadores fuesen requeridos por la Justicia y rehusasen a comparecer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras conocerse los hechos, a mediados de enero, Alianza Lima, que dirige el técnico argentino Pablo Guede, separó a Trauco, Peña y Zambrano, que emitieron comunicados rechazando las acusaciones.

La denunciante acudió desde Buenos Aires, a iniciativa de una amiga suya, a hospedarse en el mismo hotel donde se concentraba Alianza Lima en la capital uruguaya, tras una invitación hecha por Zambrano, de acuerdo a Ignacio De Franco, abogado de la querellante.

Agregó que a última hora del domingo 18 de enero, las mujeres ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas del equipo peruano, dos de los cuales, supuestamente el ecuatoriano Erick Castillo y el peruano Pedro Aquino, se retiraron inmediatamente.

Según el relato, las mujeres compraron bebidas por pedido de los jugadores y tras consumir una cantidad moderada de alcohol por insistencia de los futbolistas, la denunciante perdió el conocimiento, y lo recuperó cuando estaba siendo asaltada sexualmente por uno de ellos.

Según De Franco, la Fiscalía argentina envió el pasado viernes un requerimiento al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 para que la causa sea remitida a Uruguay, jurisdicción en la que tuvieron lugar los hechos.

El Juzgado deberá, en los próximos días, decidir si el traspaso se hará a través del convenio de colaboración internacional en materia de derecho penal o por vía consular, opción que podría demorar la causa. En paralelo, La Fiscalía argentina solicitó a la Justicia Uruguaya acceso a las cámaras del hotel.