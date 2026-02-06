El Vélez del ‘Mellizo’ pone a prueba a un irregular Boca

A los 52 años, Barros Schelotto es considerado un histórico de Boca, donde jugó 10 temporadas y lució como extremo derecho, especialmente durante el exitoso ciclo del “Virrey” Carlos Bianchi a principios de los 2000.

Luego, en casi tres temporadas como entrenador de Boca, conquistó dos títulos de primera división antes de concluir con la dolorosa derrota ante River en la final de la Libertadores 2018, en el recordado partido de vuelta en Madrid.

Además de Boca, dirigió a Lanús, con el que obtuvo la Copa Sudamericana 2013; Los Angeles Galaxy (MLS) y la selección de Paraguay, antes de llegar a Vélez Sarsfield en marzo del 2025.

* Programa. Viernes: 21:00 Central Córdoba -Unión. Sábado: 17:00 Aldosivi- Rosario Central; 18:00 Racing -Argentinos Jrs (TyC); 20:00 River-Tigre (ESPN); 22:15 Newell’s - Defensa Justicia (TyC); 22:15 Belgrano -Banfield.

Domingo: 17:00 Platense -Independiente (TyC); 17:00 Sarmiento-Atl. Tucumán; 19:15 Huracán - San Lorenzo; 22:15 Gimnasia Mendoza-Instituto (TyC); 22:15 Vélez -Boca (ESPN).

Lunes: 17:00 Barracas Central -Gimnasia LP (TyC); 19:15 Estudiantes LP - Deportivo Riestra; 19:15 Lanús -Talleres (TyC); 21:30 Estudiantes RC -Ind. Rivadavia.

* Posiciones: Grupo A: Lanús 7 puntos, Platense 7, Vélez 7, Boca 6, San Lorenzo 6, Estudiantes LP 5, Defensa 5, Unión 4, Independiente 3, Talleres 3, Gimnasia Mendoza 3, Instituto 1, Riestra 1, Central Córdoba 1, Newell’s 1.

Grupo B: Ind. Rivadavia 9, Tigre 7, River 7, Gimnasia LP 6, Belgrano 5, Argentinos 5, Banfield 4, Rosario Central 4, Sarmiento 3, Huracán 2, Tucumán 2, Barracas 2, Aldosivi 2, Estudiantes RC 1, Racing 0.

Fuente: AFP