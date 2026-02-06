Fútbol Internacional
06 de febrero de 2026 - 17:33

El Vélez del ‘Mellizo’ pone a prueba a un irregular Boca

(ARCHIVO) El entrenador de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, hace un gesto durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Vélez Sarsfield y Racing en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires el 16 de septiembre de 2025. Guillermo Barros Schelotto, ídolo histórico de Boca Juniors, con quien ganó 16 títulos como jugador y dos como entrenador, tendrá ahora la misión de enfrentarse a su exclub como entrenador de Vélez Sarsfield en el partido más destacado de la cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)
Ídolo histórico de Boca Juniors, club con el que ganó 16 títulos como jugador y dos como entrenador, el “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto ahora lo enfrentará como timonel de Vélez Sarsfield, en el juego destacado de la cuarta fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

A los 52 años, Barros Schelotto es considerado un histórico de Boca, donde jugó 10 temporadas y lució como extremo derecho, especialmente durante el exitoso ciclo del “Virrey” Carlos Bianchi a principios de los 2000.

Luego, en casi tres temporadas como entrenador de Boca, conquistó dos títulos de primera división antes de concluir con la dolorosa derrota ante River en la final de la Libertadores 2018, en el recordado partido de vuelta en Madrid.

Además de Boca, dirigió a Lanús, con el que obtuvo la Copa Sudamericana 2013; Los Angeles Galaxy (MLS) y la selección de Paraguay, antes de llegar a Vélez Sarsfield en marzo del 2025.

* Programa. Viernes: 21:00 Central Córdoba -Unión. Sábado: 17:00 Aldosivi- Rosario Central; 18:00 Racing -Argentinos Jrs (TyC); 20:00 River-Tigre (ESPN); 22:15 Newell’s - Defensa Justicia (TyC); 22:15 Belgrano -Banfield.

Domingo: 17:00 Platense -Independiente (TyC); 17:00 Sarmiento-Atl. Tucumán; 19:15 Huracán - San Lorenzo; 22:15 Gimnasia Mendoza-Instituto (TyC); 22:15 Vélez -Boca (ESPN).

Lunes: 17:00 Barracas Central -Gimnasia LP (TyC); 19:15 Estudiantes LP - Deportivo Riestra; 19:15 Lanús -Talleres (TyC); 21:30 Estudiantes RC -Ind. Rivadavia.

* Posiciones: Grupo A: Lanús 7 puntos, Platense 7, Vélez 7, Boca 6, San Lorenzo 6, Estudiantes LP 5, Defensa 5, Unión 4, Independiente 3, Talleres 3, Gimnasia Mendoza 3, Instituto 1, Riestra 1, Central Córdoba 1, Newell’s 1.

Grupo B: Ind. Rivadavia 9, Tigre 7, River 7, Gimnasia LP 6, Belgrano 5, Argentinos 5, Banfield 4, Rosario Central 4, Sarmiento 3, Huracán 2, Tucumán 2, Barracas 2, Aldosivi 2, Estudiantes RC 1, Racing 0.

