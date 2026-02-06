Fermín promete más tras su renovación: "Todavía no estoy en mi 'prime'"

"Todavía no estoy en mi 'prime' (mejor versión posible); tengo 22 años y aún me queda margen de mejora", ha declarado el internacional español durante el acto de su renovación.

El onubense se ha convertido en un jugador importante para Hansi Flick -"me ha ayudado mucho y me ha dado confianza", ha apuntado- y ya suma 10 goles y 11 asistencias esta temporada.

Pero Fermín también ha querido acordarse de Xavi Hernández, el técnico que apostó por él tras una cesión al Linares de Primera RFEF y cuya figura ha considerado "una pieza importante" para haberse consolidado en el primer equipo.

Y es que el mediapunta andaluz ha admitido que "al principio fue un poco duro" tener que buscarse la vida lejos de Barcelona, aunque también admite haber "aprendido mucho" de su etapa en Linares.

Pero eso también le sirvió para captar la atención de Xavi durante aquel verano de 2023, donde brilló con el conjunto azulgrana en aquella gira de pretemporada por Estados Unidos en la que incluso llegó a marcar un gol en el amistoso contra el Real Madrid.

"He recorrido un camino duro y difícil y he aprendido muchas cosas durante ese camino. Nunca lo he tenido fácil en mi vida y eso también me ha servido para madurar y estar preparado para cuando me llegara el momento", ha reflexionado.

Esa madurez, según ha explicado Fermín, puede reflejarse ahora dentro del campo, donde se muestra "un poco más calmado con el balón", que al inicio de su carrera. Aunque ha desvelado que, fuera del terreno de juego, sigue con las mismas rutinas desde hace cinco años y que consiste en "cuidar mucho la alimentación, el sueño y el entrenamiento personal".

Ahora, echa la vista atrás y comprueba, orgulloso, que "ese niño de El Campillo, ha cumplido su sueño, que era jugar en el Barça". Y confía en poder "estar en este club muchos años" y "hacer historia" ganando muchos títulos "para la afición" junto a sus compañeros.

No esconde que uno de sus objetivos es levantar la Liga de Campeones: "Hace muchos años que no la ganamos. El año pasado se nos escapó la final por muy poco y ojalá que podamos ganarla, porque tenemos capacidad para hacerlo".

Aquella oferta mareante del Chelsea el pasado verano ya es historia, y hoy Fermín ha querido agradecer al Barcelona por "confiar y apostar" por él y no aceptar una traspaso. Aunque él también ha querido recordar que no tuvo "ninguna duda" de que su sitio estaba en el club catalán.

En el Barça esta temporada le ha disputado la titularidad a Dani Olmo -"es un amigo, un gran jugador y un gran compañero con el que tengo una competencia sana"- ha detallado Fermín, y quién sabe si en las próximas campañas acaba convirtiéndose en uno de los capitanes de la plantilla.

"Soy 'culer' desde pequeño y obviamente ser capitán del equipo sería un sueño para mí, pero ahora hay muy buenos capitanes también aunque, si tiene que llegar, sería muy feliz", ha sentenciado.