Fútbol Internacional
06 de febrero de 2026 - 10:35

La final de Copa se jugará el 18 o 19 de abril y la jornada 32 de Liga entre 25 y 26

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- La comisión delegada de la RFEF ha aprobado este viernes mediante votación el adelanto de la final de la Copa del Rey, que inicialmente estaba prevista para el 25 de abril y se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla).

Por EFE

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos previstos inicialmente para esa fecha en la capital hispalense, que celebra desde el 21 y hasta el 26 la Feria de Abril.

Como consecuencia de este cambio y tras el acuerdo alcanzado entre la RFEF y LALIGA, se ha aprobado asimismo el traslado de la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS que pasará a disputarse el fin de semana del 25 y 26 de abril.

El estadio de La Cartuja acogerá la final este año y los dos próximos, Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Bilbao-Real Sociedad serán las semifinales, según deparó esta mañana el sorteo celebrado en La Ciudad del Fútbol.