Miguel Trauco rescinde con Alianza Lima en medio de grave denuncia judicial

La situación legal de los jugadores se originó tras la denuncia de una joven argentina por hechos presuntamente ocurridos el 18 de enero en el hotel de concentración del equipo en Montevideo. “Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución”, confirmó Alianza Lima este viernes mediante un comunicado. Cabe destacar que tanto Turquía como Indonesia son países que carecen de tratados bilaterales de extradición con Perú, Argentina o Uruguay, lo que podría complicar eventuales requerimientos judiciales si los implicados decidieran no comparecer.

Según la exposición de Ignacio De Franco, abogado de la querellante, la denunciante viajó desde Buenos Aires a la capital uruguaya por invitación de Zambrano. El relato indica que la noche del incidente, dos mujeres ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas. Dos de ellos —quienes serían el ecuatoriano Erick Castillo y el peruano Pedro Aquino— se habrían retirado de inmediato. La defensa sostiene que, tras consumir alcohol por insistencia de los presentes, la joven perdió el conocimiento y fue asaltada sexualmente al despertar.

En el ámbito procesal, la Fiscalía argentina solicitó formalmente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 que la causa sea remitida a la justicia de Uruguay, jurisdicción donde ocurrieron los hechos. El Juzgado deberá determinar en los próximos días si el traslado del expediente se realiza mediante convenios de colaboración internacional o por la vía consular, proceso que podría dilatar los tiempos legales. Paralelamente, las autoridades argentinas han solicitado a sus pares uruguayos el acceso urgente a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel.