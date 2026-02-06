Samu contra Suárez, duelo de goleadores en castellano en el clásico Oporto-Sporting

Samu, exjugador del Atlético de Madrid e internacional con 'La Roja', lleva 13 goles con el Oporto en esta edición liguera, pero se quedó en blanco en la última ronda, en la que el líder perdió por primera vez en la competición (2-1 ante el Casa Pia).

Por su parte, Suárez, internacional 'cafetero' y ex del Almería y del Zaragoza, suma 18 tantos en Liga, el último de ellos marcado con el tacón y en el último segundo, que aseguró la victoria de los lisboetas sobre el Nacional da Madeira (2-1).

Ambos estarán en el punto de mira en un clásico que podría reavivar la lucha por el título, ya que una victoria del Sporting, actual campeón, les dejaría a solo un punto del liderato que ocupa el Oporto.

Para el partido, el técnico de los 'dragones', Francesco Farioli, no podrá contar con el brasileño William Gomes, sancionado, lo que debería otorgar más peso en el equipo al extremo vasco Borja Sainz, que normalmente es sustituido por el sudamericano a mediados de la segunda parte.

Antes, el domingo, el Benfica (3º) se enfrentará en su Estádio da Luz de Lisboa al club propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca (10º).

Tras imponerse precisamente al Real Madrid de Vini en Liga de Campeones (4-2), las 'águilas' de Mourinho tropezaron en el campeonato con un nulo frente al penúltimo Tondela, pero podrán aprovechar el clásico entre sus rivales directos para recuperar estos puntos perdidos.

Partidos de la vigesimoprimera jornada de la Liga Portugal: