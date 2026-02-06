Suda Femenino Sub 20: Paraguay empata sin goles con Uruguay

Paraguay fue mucho mejor que las charrúas en el desarrollo del juego, pero no pudo reflejar en el marcador esa superioridad. Las chicas albirrojas, que venían de una goleada de 4-0 ante Chile, esta vez no estuvieron finas frente a la portería rival.

En el primer tiempo, Pamela Villalba desperdició un penal, mientras que Claudia Martínez falló las dos veces cuando enfrentó cara a cara a la arquera rival.

En el tramo final, la albirroja sufrió la expulsión de Kiara Florentín (67’), por doble amarilla, pero aún así dispuso de más chances para anotar por medio de Claudia, Pamela y Diana Benítez, pero fallando siempre en la puntada final.

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa). Árbitra: Elizabeth Tintaya (Per).

* Paraguay formó con Tamara Amarilla; Ximena Moreno, Luz Paiva, Johana Medina (75’ Jazmín Pintos) y Nayeli Torres; Erika Figueredo (47’ Kiara Florentín), Maite Mussi, Luz Cardozo y Pamela Villalba (75’ Larissa Saldívar); Claudia Martínez y Diana Benítez (75’ Milagros Ortiz). DT: Gustavo Roma.

* Al Mundial. En el hexagonal final, los cuatro primeros obtendrán boletos para el Mundial Sub 20 que se disputará este año en Polonia (5 al 27 de setiembre).

Resultados y posiciones

* Uruguay 0-Paraguay 0. Incidencia: 9’ Pamela Villaba (P) falló un penal. Exp: 67’ Kiara Florentín (P).

* Chile 0-Colombia 0.

-Posiciones: Paraguay 4 puntos, Venezuela 3, Colombia 1, Uruguay 1, Chile 1.

Próxima fecha (mañana):

18:00 Colombia vs. Venezuela, en Villa Elisa.

18:00 Chile vs. Uruguay, en el barrio Vista Alegre.

Libre: Paraguay.

-Formato: Los tres primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final.

La 2ª fecha del Grupo B

Este sábado se disputará la segunda fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20:

18:00 Bolivia vs. Brasil, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

18:00 Ecuador vs. Argentina, en el estadio Emiliano Ghezzi de Vista Alegre.

* Posiciones: Brasil 3 puntos, Perú 3, Argentina 0, Ecuador 0, Bolivia 0.