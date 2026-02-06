Un motivado Deportivo Cali será el primer reto del argentino Fabián Bustos en Millonarios

El estratega, que reemplaza en el cargo al colombiano Hernán Torres, llega con la misión de sacar al equipo capitalino del fondo de la tabla, pues ocupa el puesto 18 con apenas un punto.

"Yo he visto a un Millonarios protagonista, que crea muchas situaciones de gol, defiende bien y saca los partidos adelante y así llegó a finales, a eso aspiramos. No sé qué tan rápido esté, pero ojalá sea lo más rápido posible", expresó Bustos durante la rueda de prensa en la que fue presentado.

Para conseguir eso, el entrenador argentino cuenta con una nómina experimentada liderada por el goleador veterano Radamel Falcao García y el atacante Leonardo Castro.

También están entre sus dirigidos el goleador argentino Rodrigo Contreras y los centrales colombianos Jorge Arias y Andrés Llinás, que lideran la defensa del equipo.

Para el partido del domingo, Bustos no contará con el chileno Rodrigo Ureña, quien vio la tarjeta roja en el empate 0-0 en casa contra el Deportivo Independiente Medellín, pero recuperará a quien posiblemente lo reemplace, Mateo García, que vuelve tras cumplir una jornada de sanción por expulsión.

El Cali, por su parte, llega en alza tras golear 3-0 al Deportivo Pasto, en un partido en el que empezaron a mostrar su mejor nivel algunos de los fichajes del club para esta temporada, como el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, el goleador colombiano Steven 'Titi' Rodríguez y el veterano portero peruano Pedro Gallese.

Para este partido el entrenador Alberto Gamero, de paso sobresaliente por Millonarios antes de dirigir al Cali, contará también con otras de sus figuras como los centrales Fernando Álvarez y Felipe Aguilar y el volante argentino Emanuel 'Bebelo' Reynoso, el fichaje más sonado del club para esta temporada.

El Junior, campeón vigente, recibirá el sábado al Boyacá Chicó con la mira puesta en acercarse a los primeros puestos, pues actualmente ocupa el puesto 12 con seis puntos, pero una victoria podría impulsarlo en la tabla.

Los barranquilleros, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, vienen de vencer 2-3 al Deportivo Pereira en el que fue el debut goleador de Luis Fernando Muriel, uno de los fichajes más sonados del mercado de pases de la liga colombiana, con un bonito tanto de tiro libre.

Para este juego, el estratega uruguayo cuenta con prácticamente toda su nómina, que incluye al goleador paraguayo Guillermo Paiva, al volante Yimmi Chará, al habilidoso juvenil Joel Canchimbo y al internacional colombiano Guillermo Celis.

El Chicó, por su parte, llega al partido en el penúltimo lugar de la tabla con apenas un punto sumado, producto de tres derrotas y un empate. El equipo, dirigido por Flabio Torres, lucha por no descender este año.

Los partidos Independiente Santa Fe-Atlético Nacional y Fortaleza-América de Cali, que estaban programados para jugarse el sábado y domingo, respectivamente, en el estadio El Campín de Bogotá, fueron aplazados por el mal estado de la cancha del escenario capitalino.

Sin embargo, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) adelantó el juego de la novena jornada entre Fortaleza y Santa Fe para el sábado y este se jugará en el estadio de Techo de Bogotá.

. Viernes 6: Deportivo Pasto-Atlético Bucaramanga y Deportivo Independiente Medellín-Internacional de Bogotá.

. Sábado 7: Águilas Doradas-Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima-Llaneros y Junior-Boyacá Chicó.

. Domingo 8: Alianza-Once Caldas, Deportivo Cali-Millonarios y Jaguares-Deportivo Pereira.

Aplazados: Independiente Santa Fe-Atlético Nacional y Fortaleza-América de Cali.