1-1. Emery e Iraola firman el empate

El Villa, entre este empate y el triunfo del Arsenal, ve desvanecerse sus opciones de luchar por la Premier League y está ya a nueve puntos de distancia de los 'Gunners', mientras que el Bournemouth se queda undécimo, con 34 puntos, a nueve de las posiciones europeas.

Los de Emery se adelantaron a los veinte minutos gracias a una buena internada por banda de Jadon Sancho, que filtró la pelota para que Morgan Rogers fusilara a Djordje Petrovic. Rogers, con la temporada que está haciendo, oposita ponerle las cosas muy difíciles a Thomas Tuchel en el Mundial, ya que suma ocho goles y cinco asistencias solo en Premier y está siendo uno de los mejores centrocampistas de la competición, estando a mejor nivel que Jude Bellingham, Phil Foden y Cole Palmer.

Tras el gol, el Villa empezó a sufrir y Rayan primero tuvo un remate al larguero y después empató el partido en una mala defensa de Lucas Digne, que no siguió bien la marca del brasileño y este batió a Emiliano Martínez por abajo. Rayan, desde su llegada del fútbol brasileño lleva una asistencia y un gol en dos partidos.

En los últimos minutos, el 'Dibu' salvó a su equipo con varias paradas importantes y dejó el 1-1 en el marcador que no satisface a ninguno de los dos equipos.

