Ángel Correa anota de penalti y asiste en el triunfo de Tigres

El brasileño Joaquim, Édgar López, Ángel Correa, Diego Lainez y Diego Sánchez dieron forma al triunfo de remontada del equipo dirigido por el entrenador argentino Guido Pizarro, que alcanzó el segundo lugar de la clasificación.

El argentino Lucas Di Yorio descontó por Santos, que se fue en ventaja con un pase de su compatriota Ramiro Sordo tras un error defensivo cometido por Joaquim.

Tigres se volcó al ataque en busca de la igualada y la consiguió en el minuto 40 con un cabezazo de Joaquim, quien lavó su error con un gol de cabeza.

Tres minutos después, Brunetta asistió a López.

En el segundo tiempo, Tigres sofocó a su rival y lo reflejó en el marcador. Correa anotó un penalti en el minuto 62. Lainez anotó de zurda en el 73 y Sánchez puso la guinda en el 79.

Con el resultado, el Tigres subió al segundo lugar con 10 puntos, 2s menos que el líder Guadalajara.

Santos Laguna yace en el penúltimo lugar con un punto.

Necaxa, del entrenador uruguayo Martín Varini, goleó hoy por 4-1 a San Luis, que jugó la segunda mitad con un jugador menos por la expulsión del brasileño Robson Bambu.

Los argentinos Julián Carranza y Tomás Baladoni y los mexicanos Alexis Peña y Ricardo Monreal garantizaron el triunfo.

San Luis descontó con un penalti cobrado por el italiano Joao Pedro, quien es líder de los goleadores con 5.

Necaxa subió provisionalmente al noveno puesto con 6 unidades, 2 más que San Luis, el decimoquinto de la clasificación.

Más tarde el líder Guadalajara visitará a Mazatlán en busca de su quinto triunfo en igual número de salidas, y Tijuana recibirá al Puebla.