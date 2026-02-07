Arsenal supera al Sunderland y amplía su ventaja en la Premier

El líder Arsenal cumplió con el guion ante el Sunderland (3-0) y amplió a nueve puntos su ventaja sobre el Manchester City, que visitará el domingo al Liverpool en el duelo estelar de la 25ª jornada de la Premier League.

Los Gunners, primeros con 56 puntos, confían en un tropiezo de los Citizens (47 pts) en Anfield para reforzar su sueño de reconquistar la Premier League, 22 años después de la última.

El triunfo de este sábado en casa llegó acompañado de otra buena noticia, con el traspié del Aston Villa (3º, 47 pts) a la misma hora en Bournemouth (1-1).

Por su parte, el Manchester United derrotó por 2-0 al Tottenham y sumó su cuarta victoria consecutiva en la Premier bajo el mando de Michael Carrick. Una temporada que se estaba desmoronando hace apenas unas semanas ahora luce llena de promesas para los Diablos Rojos.

Resultados y goleadores

* Manchester United 2-Tottenham 0. Goles: 38’ Bryan Mbeumo, 81’ Bruno Fernandes (M). Exp: 29’ Cuti Romero (T). Ast: 73.985.

* Arsenal 3-Sunderland 0. Goles: 42’ Martín Zubimendi, 66’, 90+3’ Viktor Gyökeres (A). Ast:

* Bournemouth 1- Aston Villa 1. Goles: 22’ Morgan Rogers (AV); 55’ Rayan Vitor Rayan (B). Ast: 11.248.

* Burnley 0-West Ham 2. Goles: 13’ Crysencio Summerville, Valentín Castellanos (WH). Ast: 21.273.

* Wolves 1-Chelsea 3. Goles: 13’, 35’, 38’ Cole Palmer, los dos primeros de penal (Ch); 55’ Tolu Arokodare (W). Ast: 29.762.

* Fulham 1-Everton 2. Goles: 18’ Vitaliy Mykolenko, en contra (F); 76’ Kiernan Dewsbury-Hall, 83’ Bernd Leno, en contra (E). Ast: 27.155.

14:30 Newcastle - Brentford (ESPN2).

Viernes: Leeds 3-Nottingham 1. Goles: 26’ Jayden Bogle, 30’ Noah Okafor, 49’ Dominic Calvert-Lewin (L); 86’ Lorenzo Lucca (N). Ast: 36.835.

Domingo: 11:00 Brighton -Crystal Palace (ESPN); 13:30 Liverpool - Manchester City (ESPN).

* Top 10: Arsenal 56 puntos, Manchester City 47, Aston Villa 47, Manchester United 44, Chelsea 43, Liverpool 39, Everton 37, Brentford 36, Sunderland 36, Fulham 34.