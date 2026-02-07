Carvajal y Rüdiger repiten con el grupo y se apuntan a Mestalla

También volverá al equipo el inglés Trent-Alexander Arnold, entrenando sin contratiempos tras ser baja el pasado fin de semana debido a una lesión muscular en el cuádriceps; por lo que Arbeloa contará a pleno rendimiento con sus dos opciones naturales para el lateral derecho.

Además, la vuelta de Rüdiger, sin minutos desde las semifinales de la Supercopa de España por molestias en la rodilla izquierda, da más margen de gestión de minutos de los centrales para el técnico, con Raúl Asencio limitando esfuerzos debido a fuertes molestias en la tibia.

Buenas noticias en forma de retorno que contrastan con la que recibió Arbeloa durante la jornada del viernes, al confirmar las pruebas médicas la ausencia del brasileño Rodrygo Goes durante diez días por sufrir una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha.

Baja que se une a las confirmadas de dos lesionados, el inglés Jude Bellingham -rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda- y el brasileño Éder Militao -rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal-; y el brasileño Vinícius Junior, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Con esas ausencias, Arbeloa terminó de preparar una visita al Valencia en la que, durante los minutos abiertos a la prensa, se llevaron a cabo ejercicios de activación sin y con balón. En estos últimos, en el rondo, fue protagonista Kylian Mbappé.

El francés se cabreó tras recibir un mal pase de su compatriota Aurélien Tchouaméni que le hizo colocarse en el centro del rondo. Otra muestra del alto nivel de competitividad de un futbolista que recibió el premio a mejor jugador del mes de enero, avalado por anotar siete goles en cinco partidos y aumentar su cuenta global de la temporada a 37.

Una anécdota del último entrenamiento previo al Valencia tras una semana de preparación atípica, ya que desde que el 12 de enero se hiciera cargo del Real Madrid, Arbeloa no tuvo que preparar ningún partido entre semana, lo que le permitió medir esfuerzos y hacer hincapié en sus ideas futbolísticas de cara a mantener la racha de victorias en Liga, hasta ahora, de seis.

Buena dinámica a nivel de resultados que le hacen mantener el pulso por el liderato de la Liga con un Barcelona que le aventaja en un punto, con igualdad de partidos disputados.