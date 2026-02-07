Duelo por objetivos dispares en La Rosaleda

Visita el estadio malaguista un rival como la Leonesa, antepenúltimo con veinticinco puntos y más peligroso fuera, donde ha sumado dieciséis puntos, que en casa. Curiosamente, además, fue el equipo que propició la destitución del técnico Sergio Pellicer en el Málaga y la llegada de Juan Francisco Funes con su victoria por 1-0 en la primera vuelta en el Reino de León.

El ascenso desde el filial de Funes ha transformado a la plantilla en los diez partidos que lleva al frente del Málaga, que es sexto con 38 puntos, a pesar de caer la pasada en el estadio de Anduva, y cuyo objetivo es continuar en los puestos altos de la clasificación.

La derrota ante el Mirandés ha bajado algo la euforia y ha calmado los ánimos, si bien el cuadro blanquiazul es uno de los mejores equipos como local, pues solamente ha perdido un encuentro en casa, ha empatado cuatro y ha vencido en siete. Aún así, en el Málaga no se fían de la complicada situación clasificatoria de la Cultural.

Funes recupera para el encuentro al centrocampista Carlos Dotor y al defensa Diego Murillo, que no jugaron en Miranda de Ebro por sanción, con lo que regresarán al once titular por el central Ángel Recio y el mediocentro Rafa Rodríguez.

Además, están disponibles el delantero Julen Lobete y el defensa Víctor García, ya recuperados de sus respectivas lesiones. Otra cuestión es si el Málaga volverá a jugar con dos delanteros, con Adrián Niño y Carlos Ruiz 'Chupete', o regresa al sistema de jugar con uno solo y da entrada al extremo Joaquín Muñoz en la banda izquierda.

En la Cultural el único objetivo es romper su racha de siete jornadas sin ganar. Para ello han estado durante la semana concentrados en Marbella para preparar el choque, además de buscar una convivencia en la plantilla tras las últimas incorporaciones.

El equipo de José Ángel Ziganda recupera para este compromiso al centrocampista Luis Chacón, su segundo máximo realizador con cuatro goles, después de perderse el encuentro de la pasada jornada ante el RC Deportivo, equipo que le cedió al conjunto leonés.

Sin embargo, seguirá contando con la ausencia del sancionado Lucas Ribeiro, precisamente el autor del tanto que dio la victoria (1-0) ante este rival en la primera vuelta.

Una vez concluido el mercado invernal los leoneses tan solo sumaron tres efectivos a su plantilla y, precisamente, el último en llegar, el central y capitán de la Real Sociedad B, Peru Rodríguez, podría ser el que optara a la titularidad

También tendrá alguna opción en el extremo el jugador cedido por el Villarreal B, Víctor Moreno, que ya tuvo minutos en los dos últimos encuentros.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Peru o Rodri, Barzic, Hinojo; Sergi Maestre, Thiago Ojeda; Iván Calero, Chacón, Tresaco, Sobrino.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés).