Gol de Enso y debut de Gustavo Caballero, en el fútbol inglés

* En Inglaterra. Enso González marcó este sábado un gol para el Wolverhampton Sub 21, que cayó 3-4 ante Ipswich Town Sub 21, por la fecha 13 de la Premier League 2. Por este mismo torneo, Diego León fue titular en Manchester United, que empató el viernes 1-1 con Derby County.

* Gustavo Caballero hizo hoy su debut con el Portsmouth, en la derrota 1-0 ante Preston por la fecha 31 del Championship, la Segunda División del fútbol inglés. Caballero jugó desde el minuto 79.

* En España. Hugo Cuenca no participó del encuentro que su nuevo equipo, Burgos CF, empató este sábado 0-0 con UD Las Palmas, por el campeonato de Segunda División.

* En Chile. Luis Riveros anotó un gol para Coquimbo Unido, que se impuso por 3-1 al Palestino por la 2ª fecha del campeonato de Primera División.

* En Costa Rica. Fernando Lesme marcó con golpe de cabeza el tanto de descuento para el Municipal Liberia, que cayó 4-1 ante Puntarenas FC.

