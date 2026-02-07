Mikel Merino será operado el lunes

El futbolista español sufre una fractura de estrés en el pie, se ha perdido los últimos tres encuentros con su equipo y estará de baja hasta final de temporada.

Aunque el Arsenal no ha puesto plazos para su recuperación, se espera que vuelva a los entrenamientos a final de temporada y su esperanza está en poder ayudar al equipo londinense en esas últimas semanas y en poder estar en el Mundial con España, donde, de estar sano, será una pieza importante en el esquema de Luis de la Fuente.

Merino estuvo presente este sábado en la grada del Emirates Stadium en la victoria de su equipo por 3-0 contra el Sunderland y recibió un bonito homenaje por parte de su compañero y amigo Martín Zubimendi, que celebró el 1-0 rodeando el córner, como hace el propio Merino.

Además, el ex de la Real Sociedad le señaló en la grada y le dedicó el tanto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la rueda de prensa previa al partido, Mikel Arteta valoró la importancia de Merino en el equipo y confirmó que no van a poder contar con él en los próximos meses.

"Es un gran golpe. Mikel ofrece algo diferente en el equipo, pero va a estar fuera durante meses por lo que tenemos que apoyarlo. Hay que asegurarse de que siga conectado porque puede otorgar mucho valor a todos", explicó el técnico español.