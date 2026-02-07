Monterrey lidera el torneo Clausura femenino en México

El otro gol de las Rayadas fue obra de Sofía Martínez.

Monterrey suma 19 puntos en 7 jornadas y tiene una luz de ventaja sobre Guadalajara gracias a su mejor saldo goleador.

Toluca ocupa el tercer puesto con 18 enteros. Le sigue América con 17, Pachuca con 16 en el quinto.

Monterrey se fue en ventaja en el minuto 7 a partir de una jugada por la banda derecha conducida por la colombiana Marcela Restrepo, que regateó a una rival y a continuación sirvió el balón a Sofía Martínez, quien sin marca remató cruzado para el 1-0.

En el segundo tiempo Monterrey sentenció con un penalti ejecutado por García. Fue el quinto gol de la española en el torneo.

Más temprano Pachuca goleó por 3-0 a Mazatlán con goles de Charlyn Corral, que además falló un penalti, Nina Nicosia y la colombiana Kelly Caicedo.

Con 9 goles, Corral ocupa la cima de la clasificación de goleadoras junto con Diana Ordoñez, de Tigres.

En otro partido, el Puebla venció 2-0 al Santos Laguna.

La séptima jornada arrancó el pasado miércoles con la goleada del Toluca 4-0 sobre el San Luis.

El jueves destacó la victoria sobre Necaxa por 0-2 de Guadalajara, dirigido por el español Antonio Contreras.

Tigres goleó por 4-2 a Cruz Azul, partido en el que la española Jenni Hermoso marcó un gol y Diana Ordoñez firmó un doblete.

América empató 1-1 en su visita a Juárez, Atlas goleó por 4-1 a Pumas UNAM y León superó por 2-3 a Querétaro.

- Partidos de la octava jornada del Clausura femenino:

09.02: Cruz Azul-América, León-Necaxa, Tigres-Juárez, Pumas-Guadalajara, Querétaro-Mazatlán Y Monterrey-Toluca.

10.02: Puebla-Atlas, San Luis-Pachuca y Santos Laguna-Tijuana.